Un prezent complicat, un viitor nesigur

USR PLUS continuă să uimească. După scandalul din guvern, după disputele de la Iaşi, iată că şi primăria generală a Capitalei este pusă într-o situaţie dificilă: consilierii USR PLUS nu au votat bugetul prezentat de Nicuşor Dan.

Primarul general, fondatorul mişcării care a dat naştere USR-ului nu înţelege cum gândesc foştii lui subordonaţi. Nu înţelege ce vor consilierii USR PLUS. Nu înţelege cum viceprimarul său votează împotriva bugetului.

Situaţia trebuie privită din unghiuri diferite.

S-ar putea ca primarul general să nu aibă dreptate. Poate că a abuzat de poziţia lui şi a creionat un buget pe care l-a gândit el singur. Nu ar fi singurul primar din ţară care face exact ce vrea el, pentru ca apoi având majoritatea în consiliu să se voteze bugetul pe care îl vrea el, nu consilierii aleşi pe listele de partid.

Bucureştiul are cel mai mare buget dintre toate administraţiile locale. Depăşeşte bugetul celor mai mari ministere.

Capitala este un fel de stat în stat. Sumele manevrate sunt de ordinul miliardelor de euro. Ce se face cu aceşti bani, unde sunt direcţionaţi? În multe cazuri, singurul care ştie este primarul.

Nicuşor Dan nu este primul primar general al Capitalei care are probleme cu propriul partid.

Gabriela Firea a fost într-un conflict declarat cu PSD, cu Liviu Dragnea, cu toate guvernele PSD. Dar se pare că niciodată nu a avut probleme cu consilierii generali.

Nicuşor Dan a fost unul dintre cei mai înverşunaţi critici ai fostelor administraţii bucureştene. El şi-a clădit notorietatea, apoi o formaţiune politică speculând greşelile foştilor primari generali. Are încă zeci de procese pe rol.

A stopat zeci de proiecte. Este omul care a salvat clădiri istorice, parcuri, atacând proiectele de construcţii de tipul” blocuri printre case”. Acum nu este vorba despre aşa ceva. Este vorba doar despre modul cum sunt repartizate sumele pentru investiţii, este vorba despre cheltuielile de personal, de reprezentare etc.

Prin umare nimeni nu se poate pronunţa în privinţa corectitudinii primarului general sau a consilierilor locali USR PLUS. Aici, dincolo de bani, este o problemă strict politică.

USR PLUS îşi construieşte din mers o ideologie şi un mod de a face politică. Useriştii profită de situaţia complicată de pe scena politică şi economică pentru a-şi croi un viitor politic.

Dacă ar fi să căutăm modele ar trebui să mergem adânc în istorie, în mişcările studenţeşti din mai 1968. Tinerii anilor 1968 au deschis zăgazurile închistate de care au beneficiat şi conservatorii lui Charles de Gaulle.

Atunci, pe străzile Parisului puteau fi văzute două tabere fluturând steagul naţional, unii ridicând în aer pumnul, alţii cele două degete care semnificau semnul victoriei.

Acum, dacă ar fi să iasă taberele pe stradă, ar fi cel puţin trei-patru. Doar două sunt cunoscute şi se pare că ambele ar ridica în aer pumnul, nu semnul victoriei.

USR PLUS are o problemă cu el însuşi. Înţelegem că deja este un singur partid, nu o alianţă. În al doilea rând are o problemă cu AUR, care i-a furat strada. În al treilea rând are o problemă cu PNL.

Unde se încadrează conflictul cu Nicuşor Dan? Actualul primar general a fost susţinut de PNL. Lovind în Nicuşor Dan, USR PLUS ţinteşte PNL.

Dacă nu este aşa, înseamnă că primarul general, la fel ca mulţi alţi primari din ţară, suferă de un egoism feroce.

Altfel spus, face numai ce vrea el. Cred că USR PLUS trebuie judecat după fiecare caz, sau scandal, în parte. De exemplu la Iaşi intrând în conflict cu USR PLUS, s-a dovedit că primarul Chirică nu avea dreptate. Este posibil să fie primul primar arestat din acest mandat.

Parteneri de guvernare de nevoie, teoretic având multe puncte comune, practica politică deosebeşte radical USR PLUS de PNL. Este un adevăr ce nu se poate contesta.

Dacă liberalii vor să arate că România este pe mâini bune, că are acum greutăţi, dar le va depăşi şi românii vor avea un viitor sigur, USR PLUS dimpotrivă, prin tot ce face vrea să transmită populaţiei că nu este în regulă ce se întâmplă, că prezentul este nesigur, iar atâta vreme cât PNL va deţine funcţia de premier şi cele mai importante funcţii din stat şi administraţiile locale, există riscul ca şi viitorul să fie nesigur şi complicat.