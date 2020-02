Un pensionar reclamă calitatea unor roșii cumpărate în Carei

Un pensionar careian, pe nume Mihai Bertiean, aflat la venerabila vârstă de 80 de ani, ne-a remis o sesizare în care acuză faptul că roșiile cumpărate de la un magazin din Carei l-au pus pe butuci. Redăm în continuare reclamația dânsului:

„În data de 22 februarie am cumpărat de la magazinul Edex din Carei mai multe produse alimentare, printre care și cinci roșii. Duminică dimineață am servit micul dejun, constând din două roșii, pe care le-am spălat bine, în jet de apă, le-am tăiat felii într-o farfurie, peste care am pus puțină sare, o bucată de pâine și o cană cu ceai. Peste o jumătate de oră am plecat la biserică, m-am așezat pe un scaun și dintr-odată m-a apucat un rău de la stomac, în trei reprize, ce s-a propagat spre inimă, simțindu-l sub forma unor înțepături. Mi-a fost atât de rău încât m-am rugat la Dumnezeu să nu mă ia la El. Dat fiind că port cu mine un spray cu nitroglicerină, m-am spreiat sub limbă. Înțepăturile au cedat, dar răul de la stomac nu. Am avut noroc că era sfârșitul slujbei religioase și am rugat un prieten să mă ajute să ieșim afară, unde la aerul proaspăt mi-am revenit și am plecat acasă.

Luni, 24 februarie, m-am dus la magazinul Edex să reclam faptul că din cauza celor două roșii era să mor, în biserică. Am luat legătura cu șefa unității, i-am prezentat celelalte trei roșii și bonul de proveniență. Dânsa mi-a precizat că ce poate să facă este să-mi restituie banii dați pentru marfă și să-mi dea un număr de telefon de la Protecția Consumatorilor. Eu i-am spus să retragă de la vânzare lotul respectiv de roșii pentru ca să nu pățească și alții ca mine. Răspunsul ei a fost că nu poate retrage marfa deoarece a adus-o de la depozit și are certificat de calitate de-acolo.

După o jumătate de oră de discuții, timp în care a fost închis magazinul, am sunat la Protecția Consumatorilor. Am vorbit cu un domn care mi-a spus că ei nu au laborator pentru analize și să mă adresez la Direcția Agricolă că poate acolo au laborator. Uite-așa am fost purtat de la Tanda la Manda și nu s-a rezolvat nimic cu Protecția Consmatorilor. O instituție de la care te aștepți să te protejeze, să nu poată face nimic deoarece nu au laborator de verificare a produselor alimentare?!”