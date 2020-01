Un nou titlu ridicat în weekend de Mani Gyenes

Dincolo de Raliul Dakar, sătmăreanul Emanuel Gyenes participă la diferite competiţii în timpul anului. Asta pentru a fi în formă pentru raliul la care în acest an a devenit o legendă. Mani Gyenes a câştigat anul trecut al treilea titlu consecutiv în cadrul Campionatului Naţional de enduro al Ungariei. O competiţie la care în fiecare an participă sute de piloţi din mai multe ţări. Un campionat pe care sătmăreanul îl alege deoarece concurenţa este mare şi organizarea bună.

Gyenes a câştigat titlul la enduro încă din toamna anului trecut. Dar gala de premiere a avut loc abia pe 25 ianuarie 2020. Pentru ca cel mai bun din campionat să fie prezent, organizatorii l-au aşteptat pe Gyenes să se întoarcă de la Raliul Dakar. Gala a avut loc sâmbătă la Budapesta, capitala Ungariei.

Amintim că titlul s-a jucat în ultima etapă a Campionatului, unde Mani avea doar un punct în plus la general faţă de Szatyina Gabor. ”Cea de-a 5-a etapă şi ultima a fost una foarte bine organizată cu un traseu de 40 km ce trebuia să-l parcurgem în ambele zile de 4 ori. Am terminat doar pe locul 2 şi am fost învins de un austriac, dar şi aşa am reuşit să rămân pe 1 în clasament, deoarece Szatyina Gabor, cu care mă luptam pentru titlul de campion, a terminat doar pe locul 3”, spunea sătmăreanul.

Altfel, Mani Gyenes a bifat în luna ianuarie a zecea participare la Raliul Dakar, lucru ce l-a făcut legendă. La general a încheiat pe locul 29, iar la clasa Malle Moto – Original (fără asistenţă tehnică) sătmăreanul a terminat pe primul loc.

Planuri pentru anul 2020

Legat de competiţiile la care se va înscrie în anul 2020, pilotul de la Autonet Motorcycle Team ne transmite că va lupta să-şi apere titlul la enduro, în Ungaria. Totodată sunt şanse să meargă în România într-un campionat, la enduro sau endurocross. Depinde de programarea etapelor. Mani Gyenes nu va lipsi în vară de la a 17-a ediţie de Red Bull Romaniacs şi se gândeşte şi la International Six Days Enduro din perioada 31 august – 5 septembrie. Ediţia 2020 ISDE se va desfăşura în Italia.

În rest, Mani Gyenes ne spune că va participa la Raliul Dakar din 2021 care va avea loc tot în Arabia Saudită. În funcţie de buget se va lua în calcul şi achiziţionarea unei noi motociclete.