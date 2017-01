Un nou salt spectaculos făcut de Gyenes! A urcat pe 19 la general după etapa de joi

Joi s-a mers în cea de-a patra etapă de la Dakar 2017. Din Argentina, piloţii prezenţi au ajuns în Bolivia şi vor concura aici până pe 10 ianuarie. Mani Gyenes şi-a continuat aventura pe traseul San Salvador de Jujuy – Tupiza care a măsurat 521 km din care 416 km i-a reprezentat proba specială. Aceasta a început în Argentina, a avut o scurtă neutralizare pentru trecerea graniţei şi s-a terminat în Bolivia.

Timp de şase zile, Dakar-ul nu va coborî sub 3.000 metri altitudine şi cum Anzii au multe surprize de oferit, vor fi şi mulţi kilometri cu dune la peste 3.500 metri deasupra mării. Primele dune au fost incluse chiar în traseul etapei a patra, unde concurenţii au avut mari dureri de cap, nu doar din cauza scăderii nivelului de oxigen, ci şi datorită navigaţiei dificile.

Dar pilotul nostru de la Autonet Motorcycle Team a ajuns cu bine la capătul unei noi etape. A terminat runda de joi pe un loc provizoriu 26. A înregistrat timpul 5ore38min31sec, la 41min9sec de învingătorul austriac, M. Walkner. Dar ”jocul rezultatelor” l-a urcat pe Gyenes până pe locul 19 la general. O poziţie excelentă dacă ne amintim că la Dakar 2015 era pe locul 40 la general după patru etape, iar anul trecut era pe locul 22 după tot atâtea runde. Vom reveni cu alte detalii despre etapa de joi.

Ieri scriam că Mani Gyenes a terminat etapa a 3-a pe locul 23 şi că a urcat pe locul 23 în clasamentul general. Însă după publicarea ierarhiilor oficiale, sătmăreanul apărea pe locul 22 în ambele locuri. Motivul? Din câte se pare italianul Alessandro Botturi a fost penalizat cu 25 de minute şi a coborât pe locul 27 în cadrul etapei şi pe 25 la general.

Iată şi ce ne-a declarat Gyenes după etapa de miercuri: „Ziua a 3-a a fost una foarte lungă am avut 512 km de probă specială (în această distanţă este inclusă şi secţiunea neutralizată). Primii 78 km au fost într-o porţiune foarte grea, era şi foarte cald. Am plecat cu rezervoarele pline şi din cauza aceasta mi-a fost greu să iau virajele în nisipul adânc. Însă aşa a trebuit să pornim toţi deoarece traseul de astăzi a fost foarte lung. După km 78 am avut un traseu foarte rapid şi mi-a plăcut mult. Iar pe la km 450 a plouat cu gheaţă, a fost foarte greu. Am încercat să nu cad, era totul alb pe jos parcă era zăpadă, şi chiar în faţa mea a alunecat un alt concurent. După aceea am mers doar în treapta a doua şi a treia ca să ieşim din zona cu gheaţă. Apoi până la finiş am avut parte doar de ploaie.”

Piloţii de la clasa moto vor merge vineri în etapa a 5-a pe un traseu care măsoară 692 km, din care 447 km îi reprezintă proba specială. Se merge de la Tupiza la Oruro.