Un nou proiect de robotică realizat de elevi ai Colegiului Naţional Ioan Slavici

Echipa de elevi şi-a propus realizarea unei machete de locuinţă inteligentă şi atractivă

Elevi de la Colegiul Naţional Ioan Slavici Satu Mare, coordonaţi de Kabai Timea, profesoară de informatică/TIC, au înfiinţat echipa de robotică R0b0Te@ch4Future. Înfiinţarea a avut loc în urma câştigării unei finanţări din cadrul Fondului Predau Viitor, implementat de Asociaţia Techsoup cu suportul financiar al Societè Generale European Business Services, în decembrie 2018, când au fost selectate cinci proiecte la nivel de ţară.

Echipa de robotică din cadrul colegiului este alcătuită din elevi cu performanţă academică bună, curioşi şi dornici de a învăţa în comun pe proiecte practice STEM, prin care explorează şi învaţă modul în care ne poate ajuta tehnologia în viaţa de zi cu zi, dar mai ales, impactul asupra viitorului.

Ideea de proiect

După cum ne-a spus profesoara Kabai Timea, echipa şi-a propus realizarea unei machete de casă inteligentă – SmartHouse – un exemplu concret pentru construirea unei locuinţe inteligente şi atractive.

”Implementarea proiectului a debutat cu recrutarea şi selecţia elevilor din clasa a X-a, având specializarea matematică-informatică. A urmat o şedinţă de lucru în care s-a discutat despre tematicile proiectului, a conţinutului şi a resurselor necesare, precum şi despre planificarea orarului activităţilor echipei. Următoarea etapă a constat în proiectarea, construirea, zugrăvirea şi amenajarea casei, proiectarea instalaţiei electrice pentru automatizare şi instalarea echipamentelor electrice. Multe dintre obiectele de mobilier s-au realizat utilizând imprimanta 3D, dar şi manual, cu ajutorul unor beţe de frigărui, cum ar fi: garduri, şemineu etc. A urmat apoi programarea, pentru care am ales să folosim kit-ul Arduino UNO. Acesta a constat în crearea mai multor programe, la început, cu funcţii simple precum: aprinderea şi stingerea ledurilor, detectarea mişcării de către un senzor, controlarea led-urilor de la un buton. Astfel, folosindu-ne de acestea, îmbinându-le, am dezvoltat şi am implementat funcţiile casei: aprinderea şi stingerea luminilor din fiecare cameră sau în grădină, la întuneric, aprindere şi stingere şemineu, declanşarea sistemului de alarmă în urma detectării unei mişcări, afişarea unor parametri legat de temperatură, umiditatea aerului, umiditatea solului şi ploaia, deschiderea şi închiderea uşilor de la garaj. Toate acestea pot fi vizualizate şi controlate de la distanţă fie cu ajutorul unei telecomenzi, fie cu ajutorul unei aplicaţii mobile pe care am creat-o în acest scop. Aceste activităţi au fost duse la bun sfârşit prin muncă, responsabilitate, seriozitate, în weekend-uri şi vacanţe sau, după posibilităţi, după orele de curs. Întreaga noastră activitate pas cu pas poate fi revizuită pe pagina de facebook creată în acest scop: https://www.facebook.com/roboteachh/”.

Rezultatele proiectului

Echipa a avut un prim rezultat pozitiv cu ocazia Zilei Porţilor deschise CNIS, când membrii R0b0Te@ch4Future s-au întors la şcolile lor gimnaziale de provenienţă şi nu numai, pentru a invita elevii din clasele a VIII-a la prezentarea publică a aplicaţiei. Astfel, viitorilor liceeni li s-a prezentat ce înseamnă informatica şi ce aplicaţii practice pot fi realizate, au învăţat şi au exersat câteva aplicaţii elementare Arduino, cu ajutorul cărora s-au realizat funcţiile casei.

”Scopul acestei activităţi a fost să-i ajutăm pe elevii de gimnaziu să îşi descopere cât mai timpuriu interesele şi pasiunile înainte de a lua o decizie cu privire la continuarea studiilor liceale. Tot lor le-a fost oferită o experienţă de activitate pe proiecte de care nu au avut parte până acum în gimnaziu decât într-o mică măsură”, continuă profesoara coordonatoare.

După eveniment, Erdei Sonia-Manuela din echipa R0b0Te@ch4Future remarca: “A fost un moment memorabil pentru mine din proiect când le-am prezentat elevilor de clasa a VIII-a proiectul, aceştia fiind profund impresionaţi, bucurându-mă că munca mea reuşeşte să stârnească interes şi altora.”

Al doilea rezultat a fost calificarea pentru etapa naţională a Olimpiadei de Creativitate Ştiinţifică, organizată la Suceava în perioada 15-20 iunie 2019. Acolo, aplicaţia SmartHouse, prezentată de elevii Erdei Sonia-Manuela, Pop Miruna şi Turbuţ Alex din clasa a X-a B, a obţinut locul III la secţiunea Roboţi. Atunci, profesoara coordonatoare a avut ocazia de a cunoaşte şi discuta cu alţi elevi concurenţi despre proiectele şi experienţele lor, precum şi cu profesori universitari de specialitate şi desigur de a le asculta sfaturile cu privire la proiect. A avut parte de asemenea de un program diversificat şi prezentări foarte interesante din domeniul ştiinţelor.

“Mi-a făcut mare plăcere să lucrez cu echipa RoboTe@ch4Future în acest proiect şi mă bucur că, la rândul meu, am fost motivat să lucrez pe domeniul informaticii şi în timpul meu liber. Am învăţat ca, mai presus de toate, să nu-mi fie frică să experimentez limbaje noi de programare şi diferite ramuri ale informaticii”, spune Turbuţ Alex, membru R0b0Te@ch4Future.

Concluzii

Potrivit profesoarei Kabai Timea, obiectivul principal al proiectului l-a reprezentat dezvoltarea profesională a elevilor utilizând creativitatea şi imaginaţia acestora, beneficiind de oportunităţile erei digitale, folosind ştiinţa şi noile tehnologii. Astfel, a aprofundat următoarele etape de cunoaştere – fizică, electronică, informatică, explorarea robotului şi rezolvarea autonomă de probleme cu ajutorul lui, crearea de maşinării sau sisteme de la zero, proiecte care au aplicabilitate în viaţa reală. Robotica, fiind un domeniu IT atractiv, interactiv şi de viitor, echipamentele şi bunurile achiziţionate în cadrul acestui proiect vor fi completate cu altele de ultimă generaţie pentru a dezvolta mai departe acest proiect, şi cu siguranţă – apelând la imaginaţia elevilor – pentru a obţine alte aplicaţii practice”.

Pop Miruna din echipa R0b0Te@ch4Future concluziona: „Calitatea vieţii devine un domeniu tot mai important pe parcursul anilor, domeniu în care tehnologia urmează să îşi spună cuvântul, fapt care m-a împins spre implicare. Pentru mine, proiectul a reprezentat o poartă dinspre laboratorul de informatică spre practică, ajutându-mă să mă apropii tot mai mult de domeniul preferat, să învăţ despre acesta şi să încep să îl înţeleg. În urma acestei experienţe, am avut parte şi de alte beneficii, precum munca în echipă, importanţa organizării, a responsabilităţii şi a colegialităţii şi, de asemenea, munca cot la cot cu un profesor implicat. Mă bucurcă am avut oportunitatea de a mă implica în acest proiect, care a contat mult în îndrumarea mea profesională.”

Kabai Timea: ”Ca profesoară, încerc să duc în rândul elevilor măcar o parte din entuziasmul şi bucuria pe care le-am simţit şi eu cândva, ca elev începător în programare, când mi-a ieşit o problemă. Aş dori să îi învăţ să aibă multă răbdare, să nu renunţe niciodată şi să înveţe să încerce iar şi iar, până ce reuşesc să obţină ceea ce şi-au propus. Mă bucur mult că avem în şcoală elevi isteţi, creativi şi dornici de învăţare lucruri noi, inovative.

Un elev învaţă atunci când participă cu interes la orele de curs, atunci când la finalul unei ore sau într-o pauză te opreşte şi are ceva întrebări şi în plus, când în afara programului şcolar, preocupările sale au legătură tot cu activităţile şcolare. Acesta e motivul şi bucuria mea pentru care îmi place meseria de dascăl!”.