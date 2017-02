Un nou pas făcut de AJK Satu Mare

Asociația Județeană de Karate Satu Mare are o activitate bogată în ultima perioadă. Aceasta a pornit de curând proiectul “Karate Tokyo 2020”.



În primă fază, conducerea asociației a făcut o preselecție dintre sportivii cluburilor de karate din județul Satu Mare, membre AJK. Din totalul de 150 de karateka de la preselecție, în final au fost selectați 18 sportivi la diferite categorii de vârstă, masculin și feminin. Adică în lotul de preformanță sunt sportivi de la minicadeți și până la seniori, kata și kumite.

Iar AJK ne-a comunicat că recent și-a adus alături un nou partener în cadrul proiectului, a făcut un nou pas. Lotul de performanță AJK se va antrena gratuit în incinta unui ștrand din Satu Mare.

“Aici vom face antrenamente specifice karate-ului în bazin. Vorbim aici de tehnici de karate executate sub apa, înot, îmbunătățirea forței fizice și psihice etc. Încercăm să oferim acestor sportivi posibilitatea de a se antrena în condiții deosebite, demne pentru sportivii de performanță. Așadar, karateka lotului de performanță AJK are tot ce trebuie pentru o pregătire cât mai profesionistă”, ne-a declarat Robert Magos, președintele AJK Satu Mare.