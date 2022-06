Un nou aur istoric obţinut de românul David Popovici la Budapesta!

După aurul de la proba de 200 de metri, românul David Popovici (17 ani) a continuat să scrie istorie la Campionatul Mondial de Nataţie din Budapesta. Miercuri, acesta a reuşit să obţină aurul şi la proba de 100 de metri liber.

”Sincer, m-am bucurat că s-a terminat şi că am reuşit să termin concursul cu stil. Ce pot să spun este că mă bucur că lumea m-a urmărit şi că milioane de români m-au susţinut şi sper că v-am făcut pe toţi mândri.Urmează un sezon competiţional încărcat, dar pe care abia îl aştept. Apoi, urmează puţină pauză, reveneală să spun aşa şi voi reflecta la ce s-a întâmplat. Nu a fost un concurs pentru care m-am pregătit foarte tare, asta mă face şi mai optimist în legătură cu ce se poate întâmpla. Aş minţi dacă aş spune că nu am fost într-o formă bună. Am fost într-o formă bună, doar că nu ştiam. Este un lucru bun că mă pot surprinde în continuare”, a declarat David Popovici pentru TVR.

Clasamentul final în proba de 100 de metri liber

1. David Popovici 47:58.00

2. Maxime Grousset 47:64.00

3. Joshua Liendo Edwards 47:71.00

4. Zhanle Pan 47:79.00

5. Brooks Curry 48:00.00

6. Nandor Nemeth 48:13.00

7. Lewis Edward Burras 48:23.00

8. Alessandro Miressi 48:31.00