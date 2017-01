Un negreştean fără permis a comis un accident de circulaţie

Două persoane au fost rănite într-un accident de circulaţie înregistrat joi, 26 ianuarie, la ora 19 şi 25 de minute, între localitățile Livada și Orașu Nou. Poliţiştii au stabilit că persoana vinovată nu posedă permise de conducere, în plus a refuzat şi recoltarea probelor biologice pentru stabilirea eventualei alcoolemii.

Un negreștean de 37 ani, conducând un autoturism pe DN19, într-un viraj la dreapta, a pierdut controlul asupra volanului și a pătruns pe contrasens intrând în coliziune cu un autoturism, condus regulamentar de către un bărbat de 31 ani, din Negrești Oaș.

În urma evenimentului, ambele persoane aflate în autoturismul care a intrat pe contrasens au suferit leziuni: șoferul a fost rănit ușor, iar pasagerul de 44 ani, din Negrești Oaș, a fost rănit grav.

„Șoferul autoturismului condus regulamentar a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Celălat conducător auto a refuzat recoltarea de probe biologice. În urma extinderii verificărilor, polițiștii au constatat că șoferul responsabil de producerea accidentului nu posedă permis de conducere de nicio categorie.

În cauză s-a întocmit dosar penal și se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autoturism de către o persoană fără a poseda permis de conducere, refuzul recoltării de probe biologice și vătămare corporală din culpă .” se arată într-un comunicat de presă al IPJ Satu Mare.

Se efectuează cercetări și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încredințarea spre conducere a unui autovehicul unei persoane care nu posedă permis de conducere.