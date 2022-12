Un medic specialist endocrinolog de la Clinica MentaLife din Satu Mare face recomandări privind osteoporoza

Dr. Urian Ananda Maytreyi, medic specialist endocrinolog la Clinica MentaLife din Satu Mare aduce în atenţia cititorilor câteva aspecte importante ce vizează osteoporoza. Denumită şi boala “silenţioasă”, osteoporoza este o afecţiune de care suferă numeroase femei.

Osteoporoza este caracterizată prin reducerea rezistenţei osoase, ce predispune la creşterea riscului de fractură. Aceasta este mai frecventă la femeile în postmenopauză, dar poate apărea şi în rândul bărbaţilor sau al femeilor care prezintă factori de risc pentru osteoporoză sau boli de fond ce se asociază cu scăderea mineralizării osoase.

Care sunt cauzele instalării osteoporozei?

Osteoporoza este generată de multipli factori şi afecţiuni. Există osteoporoza primară (această categorie include osteoporoza senilă, osteoporoza juvenilă şi cea idiopatică a adultului tânăr) şi osteoporoza secundară determinată de:

– Afecţiuni endocrine:

• deficit de estrogeni la femei

• diabet zaharat de tip 1.

– Medicamente (corticoterapie, hormoni tiroidieni, metotrexat, ciclosporină, anticonvulsivante, heparina, inhibitori de aromatază, litiu, aluminiu, agonişti de hormoni eliberatori de gonadotropină).

– Boli reumatologice (artrita reumatoidă, spondilita anchilozantă).

– Alte cauze (consum excesiv de alcool, imobilizare prelungită, radioterapie etc.)

Osteoporoza, în general, este mult timp asimptomatică. Apar apoi dureri localizate la nivelul coloanei vertebale dorso-lombare, cu deformarea acesteia (cifoza dorsală), scăderea taliei (cu peste 4 cm) şi producerea de fracturi fie spontan, fie la traumatisme minime. Zonele cele mai predispuse fracturilor sunt: coloana dorso-lombară, femurul proximal şi radiusul distal.

Cum se stabileşte diagnosticul de osteoporoză?

Pentru măsurarea densităţii osoase se apelează la metoda radiologică (radiografia de coloană vertebrală), absorbţiometria duală cu raze X (DXA) şi computer tomografia cantitativă sau densitometria cu ultrasunete.

Care este tratamentul osteoporozei?

Tratamentul osteoporozei are rolul de a creşte rezistenţa osoasă şi a reduce riscul de fractură. Cele mai folosite clase de medicamente sunt reprezentate de:

– hormonii estrogeni sau estro-progestativi;

– bifosfonaţii (alendronat, risedronat etc.);

– ranelatul de strontiu;

– modulatorii selectivi ai receptorilor hormonilor estrogeni

– vitamina D şi metaboliţi activi ai vitaminei D;

– calcitonina;

– hormonul paratiroidian.

În speranţa că am reuşit să vă răspund câtorva dintre întrebările dumneavoastră, vreau să vă îndemn să aveţi încredere şi să apelaţi la ajutorul specialiştilor.

Dr. Urian Ananda Maytreyi

Medic specialist endocrinolog

Clinica MentaLife, Satu Mare