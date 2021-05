Un kilogram de păstăi costă cât 2 kilograme de carne de porc

După îndelungi aşteptări şi schimbări atmosferice în sensul trecerilor “violente” de la temperaturi ridicate, de vară, la altele cu mult sub mediile climatologice anuale ale perioadei, primăvara şi-a cam intrat în drepturi.

Prin pieţe, dar şi prin unele magazine specializate au apărut verdeţurile de sezon, numai că, mulţi consumatori se văd siliţi de a mai amâna cumpărăturile din motive de preţ exagerat şi să aleagă carnea, mai ales cea de pasăre.

Pe această temă ne-a sunat la redacţie Margareta P., din Satu Mare, cititoare a ziarului nostru, cu gândul de a-şi descărca nervii. Iată ce ne-a spus printre altele:

“Mă bucur că după mai bine de şase luni de iarnă, primăvara a început să se facă simţită. Prin pieţe au apărut la preţuri acceptabile urzicile, măcrişul, spanacul, ceapa verde, ridichile de lună ş.a. Zilele trecute, la un magazin specializat din cartierul Micro 15, din Satu Mare, am văzut că au apărut păstăile, o legumă mult aşteptată. Am privit cu atenţie la preţ – 26,99 de lei kilogramul. Am rămas fără grai. Asta în urma unor comparaţii pe care le-am făcut cu preţurile altor alimente, mai ales carne. Concluzia a fost dureroasă. Un kilogram de păstăi costă în aceste zile cât două kilograme de carne de porc, sau cât un kilogram de carne de vită, nu neaparat calitatea I-a, sau cât aproape 4 kilograme de pulpe de pui cu spate. Am trăit sentimente ciudate. M-am întrebat dacă sunt mulţi cei care vor cumpăra acest produs, în condiţiile în care salariile şi pensiile au cam rămas la cele din anul 2020, iar preţurile la unele alimente au crescut şi urmează cu siguranţă scumpirea utilităţilor. Oare dintre aleşii noştri locali, chiar şi naţionali, sesizează acest amănunt esenţial?”