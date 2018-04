Un elev de la Liceul Teoretic Carei şi-a bătut colegul până a ajuns spitalizat

Directorul Sandor Zsido a convocat Comisia de disciplină şi i-a invitat şi pe părinţii copiilor

Recent am aflat că un elev din clasa a IX-a (15 ani), de la Liceul Teoretic Carei, i-a aplicat o lovitură la nivelul feţei unui coleg al său din clasa a XII-a.

Victima a fost transportată la Spitalul Municipal Carei, de unde a fost direcţionată spre Spitalul Judeţean Satu Mare.

Poziţia directorului Sandor Zsido

În legătură cu cazul, i-am solicitat un punct de vedere directorului Sandor Zsido. Iată ce ne-a declarat interlocutorul.

„După terminarea orelor, un elev din clasa a IX-a l-a lovit pe un coleg al său din clasa a XII-a. Am convocat Comisia de disciplină a unității, care se va reuni miercuri, 2 mai, pentru a analiza cazul. Totodată, am anunţat şi părinţii copiilor şi i-am invitat să se prezinte în faţa comisiei, eventual să se înţeleagă între ei. Cazul a ajuns şi la poliţie”. L-am mai întrebat pe director care crede că ar fi cele mai eficiente măsuri în astfel de cazuri. Opinia sa a fost că agresorul ar trebui să fie eliminat cu drept de reînscriere. „Din păcate, profesorul nu mai are un cuvânt de spus în sistemul actual. Sigur, e un caz extrem, care nu s-a mai petrecut la şcoala noastră”, a adăugat interlocutorul.

Opinia inspectorului şcolar general

L-am mai întrebat şi pe inspectorul şcolar general Călin Durla care crede că ar fi cele mai eficiente măsuri care ar trebui luate în astfel de cazuri.

„Cele mai eficiente măsuri ar fi consilierea părinţilor şi a copiilor privind toleranţa şi normele de comportare civilizată în societate. Sigur că nu există pădure fără uscături, dar trebuie aplicate sancţiuni severe. Dar nu poate fi aplicată sancţiunea exmatriculării pe durata învăţământului obligatoriu, ci doar mustrare scrisă şi scăderea notei la purtare. În cazul elevei de la Colegiul Naţional Ioan Slavici, măsura exmatriculării cu drept de reînscriere s-a dovedit a fi eficientă; eleva a tras concluziile necesare în urma sancţiunii”.

Următoarea întrebare pe care i-am pus-o interlocutorului este dacă ar fi utilă solicitarea sprijinului poliţiei în astfel de cazuri, având în vedere că este vorba de o infracţiune, pentru ca elevul să conştientizeze consecinţele faptelor sale şi să simtă, prin presiunea societăţii, că meseria de infractor nu este acceptată. „Da, am înţeles că şi în acest caz a intervenit poliţia, care ar putea aplica sancţiuni contravenţionale şi părinţilor copilului agresor, dacă e cazul”, a precizat Călin Durla.