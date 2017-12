Un deputat UDMR compară protestatarii din faţa Parlamentului cu minerii

Deputatul UDMR Marton Arpad a precizat, joi, că a văzut la televizor cum unul dintre liderii USR a mulţumit, miercuri, protestatarilor care au venit la Parlamentului, fapt care i-a amintit cum în 1990, deşi nu i-a chemat, Ion Iliescu le-a mulţumit minerilor veniţi să apere statul de drept.

Marton a făcut aceste declaraţii în debutul şedinţei Comisiei spreciale pentru Legile justiţiei, reunite joi dimineaţă pentru a continua dezbaterile la Legea 304/2004 privind organizarea judiciară.

Potrivit Mediafax, el le-a cerut celor din opoziţie să nu fie duplicitari în mesajele pe care le dau pentru că, în caz contrar, va deveni furios.

„Eu am ieşit pe jos (din Parlament, n.r.). Când am trecut pe lângă un vicelider al grupului USR şi am auzit ce se întâmplă în stradă, mi-a spus: <<Ăştia sunt protestatarii paşnici, dar nu noi i-am chemat>>. Am ajuns acasă, am pornit televizorul, am văzut o imagine în care vine grupul USR cu telefoane aprinse, apoi intervenţia unui lider a acestui grup care a mulţumit protestarilor. Eu mi-am adus aminte de iunie 90 când, deşi nu i-a chemat, Iliescu le-a mulţumit minerilor că au venit să apere statutul de drept”, a spus Marton Arpad.