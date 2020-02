Un copil de 4 ani bolnav de cancer are nevoie de ajutorul nostru

Greu de transpus în cuvinte suferinţa şi tragediile familiei Pintea din Baba Novac. Raul de 4 ani, mezinul casei, diagnosticat cu cancer, Andrei, cu 11 luni mai mare decât frăţiorul său bolnav, operat la inimă, Denisa, surioara mai mare, în vârstă de 13 ani, cu grave probleme de auz. În urmă cu mai mulţi ani, mama lui Raul a mai pierdut un copilaş, aripile unui înger în vârstă de numai un an şi şase luni fiind frânte de o boală cruntă: tumoră orbitară.

La fel s-a stins la doar 35 de ani şi fratele Iulianei. Foarte multă suferinţă într-o familie simplă de oameni muncitori care nu se plâng niciodată şi nu cer, ci muncesc şi încearcă în fiecare zi să îi facă pe copiii lor fericiţi.

În ultimele zile, în paginile Cotidianului Informaţia Zilei aţi citit despre acţiunea umanitară din 15 februarie pentru ajutorarea copilului bolnav de cancer din Baba Novac, Raul Pintea. La cei patru anişori ai săi, Raul a primit un diagnostic grav: limfom Hodgkin formă cu scleroză nodulară. Nu ştie ce înseamnă cuvintele acestea, cum de altfel nu le înţeleg nici mulţi dintre noi, oamenii mari.

Într-o zi posomorâtă de iarnă am ajuns la Baba Novac, acasă la Raul Pintea. El nu este acasă, fiind internat la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca pentru tratament, cu mămica lui. Acasă, în căsuţa mică în care trăieşte familia lui, în chirie la un om cu suflet bun care i-a primit în urmă cu trei ani la el, ne aştepta gazda, Marcu Petru, Gheorghe Pintea, tatăl lui Raul, fiul Andrei, bolnav, răcit, surioara Denisa şi unchiul lui Raul. O familie atât de necăjită de câţiva ani încoace, dar care, aşa cum ne-a fost dat să îi cunoaştem, e unită. Şi tristă. Problemele nu par a se mai opri. Cu deficiențe de auz Denisa citeşte de pe buze şi ne răspunde când o întrebăm ceva. A avut două aparate auditive, dar i-au rămas mici. Merge la şcoală, fiind în clasa a şaptea la Mădăras. Frăţiorul ei mai mare, Cristian, e în clasa a noua şi îşi doreşte să se facă tractorist, iar în timpul liber lucrează la ferma viticolă de la Rătești a domnului Schita.

Andrei stă întins pe unul din paturi în singura încăpere încălzită din casă. Tocmai ce îi scăzuse temperatura, ne spune tatăl lui. E răcit şi tuşeşte, ia tratament, şi e tare supărat că din cauză că e bolnav nu va putea merge sâmbătă cu tatăl său cu microbusul la Cluj să îl vadă pe Raul. Îi e dor de el. Au crescut împreună, s-au jucat zilnic împreună în colţul plin de jucării al camerei. De şapte luni încoace, de când au început problemele de sănătate ale frăţiorului său mai mic Raul, tare mult timp sunt despărţiţi de crunta boală.

Tata ne povestește cu lacrimi în ochi cum s-a îmbolnăvit Raul

“Într-o zi, acum şapte luni, după somnul de la prânz, am văzut că Raul are la gât o umflătură. L-am dus imediat la medicul de familie şi ni s-a spus că poate are ganglion umflat din cauza unei răceli. Situaţia însă s-a agravat şi am ajuns cu Raul la spital, operat fiind prima oară la Satu Mare. Mai apoi a mai trecut printr-o operaţie la Cluj, în decembrie anul trecut, iar din 6 ianuarie e tot acolo, la spital”. Până să apară necazurile de sănătate la Raul, Iuliana şi Gheorghe îşi făceau griji pentru Andrei, frăţiorul său mai mare, care urmează să fie operat pe cord deschis în această vară. Prima operaţie la inimă a suferit-o când avea abia o lună şi într-o noapte s-a învineţit şi i s-a umflat capul, a fost transportat cu Salvarea la Satu Mare, iar de aici la Cluj cu un elicopter, operat de urgenţă pentru că avea valve înfundate, după cum ne povesteşte tatăl său. Andrei trebuie să mai treacă printr-o intervenţie chirurgicală pentru a fi bine, a trăi.

Rugăciuni pentru Raul

Acum, toţi se roagă pentru Raul. Cel mic e cel tare bolnav. Mama sa, cu care am povestit vineri la telefon, ne spunea că de trei zile încoace băieţelul mănâncă mai bine, ceea ce o bucură. L-a tuns pentru că începe să îi cadă părul. E puternică pentru el şi vrea să ne roage să le transmitem cititorilor Informaţia Zilei şi telespectatorilor Informaţia TV că le mulţumeşte pentru ajutor. A auzit de-acolo din Cluj că în 15 februarie, la Liceul cu Program Sportiv Satu Mare, Informaţia Zilei, Informaţia TV şi Asociaţia non-profit Activital Sports Center organizează evenimentul caritabil „Activital Winter Party – Dansez pentru Raul”.

Scriam în rândurile de mai sus că Iuliana şi Gheorghe sunt doi oameni simpli, modeşti, doi părinţi care pun copiii pe primul plan şi care nu cer. Gheorghe lucrează la o firmă în Satu Mare, iar Iuliana, până să se îmbolnăvească Raul, muncea într-un magazin alimentar. În căsuţa celui ce i-a primit oferindu-le un acoperiş deasupra casei, trăiesc cât pot de frumos. Gheorghe ne arată camera în care locuiesc şi ne spune cine în care pat doarme. Iuliana şi Andrei într-un pat, el şi Raul în alt pat, Denisa şi Cristian în alt pat, gazda în altul, iar fratele lui Gheorghe, când nu e acasă la Homorod, doarme tot cu ei. Insistăm să aflăm ce le lipseşte din casă şi ne spune că lemnele nu-i vor ajunge la iarnă. Iuliana, povestind la telefon, ne zice că ar avea nevoie de haine pentru copii. Ne-o spun pentru că insistent îi întrebăm, pentru că ne dorim să îi ajutăm. Aceşti oameni, această familie simplă de la ţară nu cere şi, mai ales, nu cerşeşte.

S-au bucurat enorm de mult când le-am spus că partenerii evenimentului “Activital Winter Party – Dansez pentru Raul” din 15 februarie, Aquavia, îi vor asigura micuţului Raul în Cluj apa necesară pentru consum, apă alcalină esenţială în lupta împotriva cancerului. Cred că toţi părinţii care la un moment dat au fost internaţi cu copilaşii lor în Cluj, pentru diferite probleme, ştiu cât de mult contează orice mic ajutor, iar când pentru un flacon de apă la un magazin de lângă spital trebuie să plăteşti chiar şi 7 lei gestul Aquavia ne-a bucurat.

Campania aceasta a pornit de la ideea că împreună îl putem ajuta pe Raul. Colectivul Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 1 Satu Mare, grădiniţă frecventată de Raul şi Andrei, s-a mobilizat şi cu ajutorul părinţilor preşcolarilor din grupe a sprijinit familia cu 12.000 lei. Se mobilizează, iată, oamenii. Şi-au anunţat implicarea şi participarea la evenimentul caritabil din 15 februarie “Activital Winter Party – Dansez pentru Raul” foarte multă lume, părinţi şi cadre didactice de la Grădiniţa cu Program Prelungit 14 Mai, Şcoala “Avram Iancu”, Şcoala “Bălcescu- Petofi”, cursantele de la orele de Zumba pe care le face antrenoarea Andrea Jeromos în localitatea Bercu şi alţii.

Cei care doresc să îl sprijine pe Raul Pintea, să ajute familia acestui copilaş să treacă cu bine peste toate necazurile pe care le are, o pot face şi prin donaţii în lei în contul deschis la BRD pe numele Cristian Coldea:

RO43BRDE310SV69548783100

Persoanele care vor să ajute material familia din Baba Novac sunt rugate să sune la redacţia Informaţia Zilei la numărul de telefon 0261.767.300 (de luni până vineri) pentru mai multe detalii referitoare la acest caz.

De asemenea, vă reamintim că Informaţia Zilei, Informaţia TV şi Asociaţia non-profit Activital Sports Center organizează sâmbătă, 15 februarie 2020, începând cu ora 17:00, la Liceul cu Program Sportiv din Satu Mare, evenimentul caritabil „Activital Winter Party – Dansez pentru Raul”. Invitatul special presenter mondial Zumba Claudiu Guţu din Timişoara împreună cu binecunoscuta antrenoare Andreea Seleş din Satu Mare susţin un masterclass de Zumba. Preţul biletului de intrare este 35 de lei, iar cine doreşte poate să dăruiască mai mult. Sunt aşteptaţi toţi sătmărenii care vor să facă un gest umanitar, nu doar cei care ştiu paşi de Zumba, sunt familiarizaţi cu acest concept, ci şi cei care poate n-au dansat niciodată Zumba, dar îşi doresc să facă o faptă bună.