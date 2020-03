Un candidat renunță din cauza numelui

Ariel Chiş, care se afla pe poziţia a doua pe lista USR pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, anunţă că se retrage, ”după mai multe zile foarte grele”, acuzând un linşaj mediatic. ”Ultimul lucru pe care mi l-am dorit vreodată a fost să aduc un prejudiciu de imagine USR-ului, partidului căruia i-am dedicat ultimii ani de viaţă, zi de zi, noapte de noapte”, a scris Ariel Chiş pe Facebook.

”Ştiu că acest partid poate realiza asta, am văzut ce principii ne ghidează şi cum suntem diferiţi de orice altceva a existat până acum. Am nişte colegi extraordinari pe care întotdeauna îi voi recomanda şi îi voi susţine. În încheiere, vreau să le mulţumesc public din suflet tuturor celor 372 de colegi care m-au votat pentru un loc pe lista USR la Consiliul General unde am obţinut locul 2”, a mai scris Chiş.

Ariel Chiş, al doilea pe lista de candidaţi ai USR pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB), apare într-un controversat videoclip, ironic la adresa prenumelui său. Membri ai partidului au precizat pe reţelele de socializare că filmuleţul este mai vechi şi că a fost distribuit pe un grup intern al USR pentru amuzamentul colegilor.