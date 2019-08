Umilinţă la Baia Mare!

În meciul amical de miercuri, FC Minaur a învins pe CSM Satu Mare cu 9-0

Rezultat neaşteptat, umilitor chiar, înregistrat miercuri la Baia Mare de CSM Olimpia Satu Mare. Formaţia sătmăreană a fost învinsă la un scor neverosimil, 9-0, de gruparea din Baia Mare. Un rezultat greu de digerat, greu de explicat chiar şi în condiţiile în care a fost un meci amical.

Sigur, oboseala acumulată în perioada de pregătiri, prezenţa multor juniori în teren în repriza secundă, un lot net superior valoric al băimărenilor, pot fi argumente care să explice, în parte, acest eşec surprinzător. De altfel nici antrenorul Zoltan Ritli nu şi-a putut explica pe de-a întregul acest eşec. ”Am început relativ bine şi până în minutul 30 am jucat de la egal la egal cu băimărenii. Dar apoi… Caz de puşcărie, nu altceva! După pauză, când am avut 7-8 juniori în teren, cu greu am trecut de mijlocul terenului. Dar nu trebuie să dramatizăm. Trebuie să ne pregătim în continuare iar în campionat comportarea noastră va fi alta. Sigur că şi rezultatele vor fi cu totul altele”, a spus Ritli. Acesta a acuzat şi absenţa a trei titulari, Vădan şi B. Nylvan accidentaţi şi a lui Ionescu, plecat la Recea.

Au jucat pentru CSM: Oşan – Doroş, R.Ritli, :imon, Tincău, Schwarckopf, Faur, L.Vincze, Cădar, Chifor, R.Nylvan/Negrean, D.Vincze, Jakab, Zima, Ziman, Bordac.

Următorul meci al sătmărenilor va avea loc sâmbătă, la Satu Mare, cu FCM Zalău.