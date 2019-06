Ultimul concert din Stagiunea Orchestrei de Cameră Radio

Orchestra de Cameră Radio îşi încheie o nouă stagiune de succes în această seară, cu un concert condus de apreciatul dirijor Cristian Mandeal.

Programul debutează cu o piesă orchestrală – The Walk to the Paradise Garden (Drumul către Grădina Raiului), semnată de compozitorul britanic Frederick Delius, parte a operei sale A Village Romeo and Juliet, o versiune modernă a tragediei lui Shakespeare. Urmează apoi „Pelleas şi Melisande”, în versiunea sonoră imaginată de Jean Sibelius şi, în partea a doua, Recviemul de Gabriel Faure. Participă soprana Cristina Grigoraş şi baritonul Balla Sandor – în postura de solişti – şi Corul Academic Radio condus de dirijorul Ciprian Ţuţu.

Evenimentul va fi prezentat în transmisiune directă, de la ora 19:00, la Radio România Muzical.