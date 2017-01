Ultimele piese înregistrate de David Bowie, incluse postum pe EP-ul ”No Plan”

Ultimele melodii înregistrate de muzicianul David Bowie au fost lansate duminică – la 70 de ani de la nașterea artistului britanic – sub forma unui EP-surpriză intitulat ”No Plan”. De asemenea, a fost lansat și un clip video al piesei ‘No Plan’, informează Time.

EP-ul conține piesele ‘No Plan’, ‘Killing a Little Time’, ‘When I Met You’ și ‘Lazarus’, ultima fiind inclusă și pe ”Blackstar”, ultimul album de studio lansat de David Bowie, anul trecut. Celelalte trei piese au fost imprimate în timpul aceleiași sesiuni de înregistrare, însă nu au fost incluse pe lista finală de piese de pe acest produs discografic.

EP-ul ”No Plan” este disponibil și pe iTunes.

David Bowie a decedat la 10 ianuarie 2016, la doar două zile după ce a lansat albumul ”Blackstar”.

În următoarele săptămâni va avea loc o serie de concerte în mai multe colțuri ale lumii în memoria lui Bowie, printre acestea numărându-se un show susținut de Sting, la 24 ianuarie, în Los Angeles, potrivit Ultimate Classic Rock.

Mai mulți componenți ai fostelor trupe cu care David Bowie a colaborat i-au adus un omagiu duminică la Londra, într-un concert organizat de prietenul său actorul Gary Oldman, în ziua în care regretatul cântăreț ar fi împlinit 70 de ani. Mike Garson, Earl Slick, Adrian Belew și alți colaboratori ai lui Bowie au participat la concertul ‘Bowie people performing Bowie music Bowie style’ care s-a desfășurat în sala O2 din cartierul Brixton, unde carismaticul interpret s-a născut la 8 ianuarie 1947.

Cu peste 136 de milioane de discuri vândute în întreaga lume și cu o carieră artistică impresionantă, David Bowie a devenit celebru în 1972 cu ‘The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spider From Mars’ și a lăsat pentru posteritate hituri precum ‘Heroes’ (1977), ‘Lodger’ (1979) sau ‘Scary Monsters’ (1980).