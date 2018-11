Ultimele meciuri din fotbalul judeţean în anul 2018

Fotbalul judeţean se termină la sfârşitul acestei săptămâni, AJF a anunţat programul ultimei etape din Liga 4, Seria C.



Se joacă runda a 13-a, cea care va închide turul campionatului. Juniorii încep de la ora 12:00, iar seniorii de la ora 14:00.

Program şi oficialii delegaţi:

Sâmbătă, 24 noiembrie

• Carei – Cămin (C. Rebegea, M. Mihai, S. Tăbăcaru, Z. Pataki)

Duminică, 25 noiembrie

• Ciumeşti – AS Căpleni (S. Neichi, S. Nagy, C. Matei, C. Por)

• F. Căpleni – Ghenci (E. Pop, D. Bonţidean, S. Petruţ, R. Chioreanu)

• Berveni – Foieni (B. Dragoş, A. Reday, Z. Szakacs, I. Petz)

• Tiream – Andrid (F. Chiş, M. Ciceu, A. Peter, Ghe. Niţă)

• Lucăceni – Sanislău (E. Simon, I. Bauer, S. Bărbuş, V. Racolţa)

• Pişcolt stă