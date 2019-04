Ultimele luni din viaţa actriţei Marilyn Monroe, într-un serial realizat de BBC Studios

Ultimele luni din viaţa actriţei Marilyn Monroe vor fi transpuse într-un serial realizat de BBC Studios, care va explora relaţia starului cu Hollywoodul, dar şi cu John F. Kennedy şi Bobby Kennedy.

Titlul de lucru al serialului este „The Last Days of Marilyn Monroe”, iar el va avea la bază fragmente din cartea „The Final Years of Marilyn Monroe: The Shocking True Story” a lui Keith Badman.

Monroe, care a murit în 1962, la vârsta de 36 de ani, este încă un subiect fascinant.

Producătorii spun că serialul va acoperi perioada în care comportamentul ei a devenit nestatornic, pe măsură ce dependenţa ei de alcool şi medicamente i-a distrus cariera.

Dan Sefton – care a semnat seriale ca „Trust Me”, „The Good Karma Hospital” şi „Delicious” – va scrie scenariul.

Cartea lui Badman spune povestea lui Monroe din mai multe perspective, iar serialul va avea aceeaşi abordare.

Momentan, nicio platformă online şi niciun canal de televiziune nu sunt asociate proiectului.