Ultima săptămână a Dakarului

Piloţii au avut sâmbătă o zi de pauză

Duminică, 9 ianuarie, ediţia 2022 a Raliului Dakar a intrat în a doua săptămână de cursă, cu Emanuel Gyenes pe locul 5 în clasamentul general al clasei Original by Motul/Malle Moto (fără asistenţă tehnică). Pilotul Autonet Motorcycle Team a recuperat spectaculos după ce, din cauza unei probleme tehnice, ocupa locul 17 la finalul primei etape.

Cea de-a 44-a ediţie a Raliului Dakar a debutat pe 1 ianuarie cu un prolog şi podiumul de start din Ha’il şi a continuat cu o primă etapă foarte dură în apropierea acestui oraş din nordul Arabiei Saudite. În urma ploilor abundente care au inundat bivuacul de la finalul etapei a doua, organizatorii au fost nevoiţi să reconfigureze uşor traseul şi, din motive logistice, s-a renunţat la etapa maraton, aceasta transformându-se într-una obişnuită. Au urmat bucla Al Qaisumah, unde raliul a ajuns în partea de nord-est a Arabiei Saudite, aproape de graniţele cu Irak şi Kuwait, ulterior drumul către Riad şi cele două bucle din apropierea capitalei. Din păcate, chiar dacă au început să meargă către sud, vremea friguroasă a continuat şi motocicliştii au avut de îndurat, inclusiv în etapa a şasea (vineri, 7 ianuarie), temperaturi sub 10 grade Celsius la start.

Gyenes după prima săptămână

“M-am odihnit destul de mult în ziua de pauză, şi asta pentru că etapa a şasea a fost scurtată şi am reuşit să fac cam 80% din pregătirile pentru a doua săptămână imediat ce am revenit în bivuac. Sâmbătă am schimbat doar chitul de lanţ şi am mai făcut câteva verificări. Dar cauciucurile, schimbul de ulei şi altele au fost rezolvate încă de vineri după-amiază. Prima săptămână a trecut destul de greu din cauza condiţiilor meteo, nemaiîntâlnite până acum în Arabia Saudită. În fiecare dimineaţă, ne-a fost extrem de frig şi în fiecare după-amiază, când veneam către bivuac, a fost iarăşi foarte frig. Traseul nu pot spune că a fost atât de dificil. Cum a şi plouat, dunele au fost fain de parcurs. În ultimele două zile din prima săptămână, am avut foarte multă piatră. În etapa a şasea trebuia să avem o probă de 400 de kilometri, dar la kilometrul 101 ne-au oprit, pentru că pe acel traseu au mers maşinile şi camioanele înainte şi au scos multă piatră mare. Foarte mulţi concurenţi au căzut vineri. Sper că în a doua săptămână condiţiile meteo să fie mai favorabile pentru noi, motocicliştii. Să avem nişte zile mai călduroase, să nu mai fie atât de frig. Traseul va fi asemănător cu prima săptămână, dar vor fi mai multe dune, iar pe măsură ce ne apropiem de Jeddah, va fi multă piatră. Nu sunt chiar mulţumit de acest rezultat, dar mai este o săptămână. Important e că sunt în concurs şi mă simt bine”, a declarat Gyenes.

Ce urmează

Altfel, ieri s-a concurat în cea de-a şaptea etapă, a cărei probă specială a măsurat 401,74 kilometri şi care i-a dus pe rideri către vest, până la Al Dawadimi. O zi rapidă cu mult praf, piatră, dune, multe ueduri, zone dificile cu noroi din cauza ploilor căzute în ultimele zile şi navigaţie dificilă. Luni, în schimb, în cea de-a opta probă vor fi 200 de kilometri doar de dune şi văi nisipoase. La Moto, etapa de duminică a fost câştigată de Jose Ignacios Cornejo Florimo (Chile) cu timpul 3 ore 28 de minute 46 de secunde. Emanuel Gyenes a terminat pe locul 40 cu timpul 4 ore 9 minute 15 secunde. La general ocupă locul 43, iar la clasa Male Moto se află pe 5. Pentru că 10 ianuarie va fi o zi extrem de solicitantă, organizatorii au pregătit pentru marţi o probă specială de doar 287 kilometri şi au decis ca startul să aibă loc puţin mai târziu decât de obicei (în general, prima motocicletă pleacă din bivuac înainte de 5 dimineaţa şi se află la startul probei speciale chiar la răsărit). Etapa a noua se va desfăşura în munţi şi prin canioane, cea de-a zecea este rapidă, cu un peisaj foarte variat. Joi, în cea de-a unsprezecea etapă, proba va fi extrem de tehnică, iar vineri, în etapa Bisha-Jeddah, se va da un ultim examen la capitolul navigaţie.

Programul rămas de la Raliul Dakar:

• Etapa 8 (10 ianuarie): Al Dawadimi – Wadi Ad Dawasir (828 total kilometri/ 394 km proba specială)

• Etapa 9 (11 ianuarie): Wadi Ad Dawasir – Wadi Ad Dawasir (490/287)

• Etapa 10 (12 ianuarie): Wadi Ad Dawasir – Bisha (757/374)

• Etapa 11 (13 ianuarie): Bisha – Bisha (500/345)

• Etapa 12 (14 ianuarie): Bisha – Jeddah (676/163)