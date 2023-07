UE vrea să reducă risipa alimentară cu obiective constrângătoare pentru 2030

Comisia Europeană vrea să impună statelor membre ca, până în 2030, să reducă risipa de alimente cu 10% în sectorul prelucrării şi al producţiei şi cu 30% (per cap de locuitor) la nivelul comerţului cu amănuntul şi al consumului considerate împreună (restaurante, servicii alimentare şi gospodării), comparativ cu 2020, potrivit unei propuneri legislative prezentate miercuri, 5 iulie, transmite AFP. Potrivit datelor Eurostat, în fiecare an în UE sunt generate aproape 59 milioane de tone de deşeuri alimentare (131 kg/locuitor), reprezentând o pierdere financiară estimată la 132 miliarde de euro. Aproximativ 10% din totalul alimentelor furnizate unităţilor de vânzare cu amănuntul, restaurantelor, serviciilor de alimentaţie (de exemplu, cantinelor şcolare şi ale întreprinderilor, spitalelor etc) şi gospodăriilor sunt irosite.

„O asemenea risipă în condiţiile în care 30 de milioane de europeni nu pot lua o masă de calitate decât o dată la două zile şi foamea se intensifică la nivel mondial este pur şi simplu inacceptabilă”, a declarat vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.

Eurostat a estimat că 5% din deşeurile alimentare generate în UE apar în gospodării, 7% în sectorul comerţului cu ridicata şi cu amănuntul şi 9% în restaurante şi în cadrul serviciilor alimentare. Alte sectoare care contribuie la risipa de alimente în UE sunt producţia primară (11%) şi prelucrarea şi fabricarea alimentelor (20%).

Dacă risipa de alimente ar fi redusă, o gospodărie de patru persoane ar economisi, în medie, aproximativ 400 euro pe an.