UE nu e chiar ce am crezut că e

România s-a uitat la Uniunea Europeană – și înainte de a fi membră și după – ca la o icoană făcătoare de minuni. Nu o atingea nici cu vorba, nici cu fapta. Pentru negocierile de aderare s-a consacrat termenul: în genunchi. Mai departe, din obediență, România a suplimentat condițiile puse pentru accesarea fondurilor. În loc să respecte strict regulile impuse, a mai adăugat altele – din prostie și fudulie – pentru ca astfel să poată arăta că există corupție.

Codași la accesarea fondurilor, am reușit să demonstrăm, strigând ca din gură de șarpe, că suntem fruntași la corupție.

Așa de bine am negociat încât am pus pe butuci producția agricolă. Dar nu asta contează. Important este că ne aflăm în UE. Nu contează modul în care suntem tratați, nu contează că toată lumea ne tratează de sus, că nu am fost acceptați în spațiul Schengen. Drept mulțumire pentru țara care a zis Veto, anul trecut s-a semnat un contract de 1,6 miliade de euro cu țara care ne-a refuzat, cu Olanda.

În nicio țară europeană numele UE nu este rostit cu atâta respect. În general când zicem “structurile euro-atlantice” parcă am rosti “duhul sfânt”. Comisia Europeană, Parlamentul European, MCV (care în fapt este un ONG), este pentru România un fel de Sfântă Treime. Nu mai vorbim despre obediența față de Marele Licurici.

Declarația președintelui Comisiei Europene despre o Europă cu două viteze a căzut ca un trăznet. Privind în spate, oamenii politici au început să se întrebe dacă nu cumva toate deciziile care s-au luat au fost, în realitate, în favoarea Germaniei. Criza a lovit UE, cu excepția Germaniei. Profitând de slăbiciunile Franței, de neputința țărilor mai mici, Germania și-a asigurat o poziție de lider economic. Marea Britanie, cu instinctul său de imperiu, a simțit că trebuie să facă un pas înapoi.

Dar, oricât ne-am plânge, tot mai bine este în interior decât afară. În mod cert România a avut de câștigat, însă nu cât ar fi putut câștiga dacă avea oameni politici adevărați. Indiferent cât de criticat ar fi Viktor Orban, Ungaria rămâne un model. Polonia a știut negocia. Dintre fostele țări comuniste România și Bulgaria au fost dezavantajate, de parcă li s-ar fi rezervat câte un post de cobai.

În aceste zile, după declarația lui Jean-Claude Juncker, au început să-și pună întrebări și românii. Problema este extrem de serioasă. A trecut vremea declarațiilor standard gen “România a susținut întotdeauna valorile europene și le susține în continuare”. România trebuie să-și întoarcă fața spre ea însăși, să-și pună propriile interese mai presus decât cele ale unei abstracțiuni, chiar dacă ea se numește UE. Iar acest lucru nu se poate face decât printr-un larg consens național. UE s-ar putea să fie o mincinoasă icoană făcătoare de minuni. Poate că a sosit momentul în care România să se ridice în picioare, să privească în jur și să-și apere propriile interese, așa cum fac toate țările.

Dacă ar fi să se organizeze un referendum, în lumina noilor declarații ale președintelui Comisiei Europene, întrebarea ar trebui să vizeze poziția pe care trebuie să o adopte România în relațiile cu UE, cu NATO. Poate și cu Rusia. În situația actuală politico-penală, România nu este capabilă să-și canalizeze energiile și să prezinte un punct de vedere unitar.

Cu sau fără declarații publice, Uniunea Europeană merge cu două viteze. Se mai poate adăuga și o a treia, în marșarier. Sunt politicienii români atât de obedienți încât ar fi în stare să aplaude și această măsură, dacă vine de la UE. Totuși, după un număr de ani, cu multe speranțe spulberate, românii au început să se convingă că UE nu este chiar ceea ce s-a crezut că este. Încrederea a scăzut la 52%. Și nu degeaba.