Udrea: România este schimbată spre bine

Elena Udrea a declarat, joi, la ieşirea din Curtea de Apel Bucureşti, unde fostul ministru s-a prezentat la procesul privind finanţarea campaniei electorale din 2009, că lucrurile sunt “în schimbare spre bine” în România. Întrebată dacă Traian Băsescu nu va fi naşul fetiţei sale, Udrea a negat.

“Mă voi prezenta la toate termenele, mă bucur mult că sunt acasă, mi-am dorit să fiu acasă şi sunt fericită că am putut să vin. Eu cred că lucrurile sunt în schimbare spre bine în România(…) Am alte lucruri de făcut, îmi este bine aşa. Nu îmi este teamă, dovadă că sunt aici. Ştie toată lumea de ce am plecat din Costa Rica. (…) Responsabilităţile pe care le am acum sunt mai mari decât cele doar pentru mine. Eu cred că lucrurile sunt în schimbare spre normalitate în ţara aceasta, inclusiv în justiţie. Pot să spun că lucrurile uşor-uşor vor intra în logica lor de normalitate”, a declarat Elena Udrea.

Întrebată ce face fetiţa, Eva Maria, Elena Udrea a spus că se pregăteşte pentru botez. De asemenea, întrebată dacă fostul preşedinte Traian Băsescu va fi naşul copilei, fostul ministru al Turismului a răspuns: “Nu este naş (Băsescu – n.r.)”.