UDMR: Şcoala trebuie să fie o prioritate!

UDMR susţine obligativitatea ca Educaţia să primească 6% din PIB, în alocarea pentru 2021, aşa cum prevede Legea Educaţiei. Szabolcs Nagy, candidat la Camera Deputaţilor pe lista UDMR Satu Mare, a afirmat că una dintre principalele probleme ale educaţiei este faptul că există prevederi legale importante care nu sunt aplicate în realitate.

Szabolcs Nagy consideră că este de neînţeles de ce nu este respectată legislaţia în vigoare, în condiţiile în care Legea Educaţiei prevede 6% din PIB pentru educaţie şi 2% pentru cercetare.

“Legea în această privinţă este foarte clară. Legea prevede că trebuie 6% din PIB. Atunci hai să scoatem din lege, dacă nu vrem să o respectăm! De ce tot prorogăm? Cu toţii am căzut la un moment dat de acord că trebuie 6% din PIB! Hai să scoatem, dacă nu vrem să o ţinem! Această minciună, că tot există în lege şi nu ţinem cont de ea pentru că o prorogăm, după părerea mea e mult mai dezastruoasă decât orice altceva. E toxică”, a spus Nagy Szabolcs.

Szabolcs Nagy dă exemplul sumelor alocate de la buget pentru Apărare, unde toate forţele politice au ajuns la un acord privind finanţarea acestui sector.

”Dar eu cred că se poate, dacă am cădea cu toţii de acord. Aşa cum într-o lună am reuşit cu 2% la Apărare pentru că aşa era interesul naţional, atunci interesul naţional nu este ca să finanţăm învăţământul ca lumea aşa cum ne-am propus cu toţii şi am căzut de acord? Eu nu pot accepta acest lucru, deci da, trebuie asigurat 6%. Şi din acest 6% avem prevăzut ca de anul viitor să existe finanţare per capita pentru învăţământul antepreşcolar – trebuie implementat”, a afirmat Nagy Szabolcs.

Candidatul UDMR doreşte extinderea sistemului de after school la toate şcolile din România.

”Trebuie să mergem mai departe, nu doar să pilotăm, să extindem masa caldă la şcoală – am pilotat destul, hai să vedem cine poate implementa intră etapizat în acest program. Hai să vedem cum finanţăm after school-ul şi cum creştem”, a mai declarat Szabolcs Nagy.

