U2 aniversează 30 de ani de la lansarea albumului ”The Joshua Tree” printr-un turneu

Formația irlandeză U2 a anunțat luni că va marca aniversarea a 30 de ani de la apariția albumului ”The Joshua Tree” printr-un turneu european și nord-american în cadrul căruia membrii trupei vor interpreta toate piesele incluse pe acest produs discografic de mare succes, informează Reuters.

Albumul apărut pe piață în anul 1987 s-a vândut în peste 25 de milioane de exemplare în toată lumea și a urcat în fruntea topurilor muzicale cu hit-urile sale ”With Or Without You”, ”Where The Streets Have No Name” și ”I Still Haven’t Found What I’m Looking For”.

”Recent, am ascultat ”The Joshua Tree” pentru prima oară în aproape 30 de ani… este cu adevărat o operă. Multe emoții pe care le simt ciudat de actuale, iubire, pierdere, vise spulberate, căutarea uitării, polarizare…”, susține liderul trupei, Bono, într-o declarație despre cel de-al cincilea album de studiu al formației sale.

Segmentul de pe continentul nord-american al turneului va debuta în luna mai în Vancouver, iar cel european va începe în iulie, în Londra, și va include un concert pe stadionului Croke Park din Dublin, orașul în care formația a luat naștere, în 1976.

Membrii U2 — Bono, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen jr — vor fi însoțiți în turneul american de trupele OneRepublic, Mumford & Sons și The Lumineers, iar în Europa, alături de ei va urca pe scenă grupul Noel Gallagher’s High Flying Birds, mai arată sursa citată.