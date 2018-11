Turneu de şah la Satu Mare dedicat Centenarului

“România-100 Satu Mare” este un turneu de şah venit să marcheze Centenarul Marii Uniri.



Totul se va desfăşura sâmbătă, 17 noiembrie, la cantina Liceului Teoretic German “Johann Ettinger” Satu Mare de pe Bulevardul Cloşca, nr. 71.

În program apar patru turnee la diferite categorii de vârstă. Iată structura:

• Turneul A: Open Internaţional de şah rapid juniori-junioare sub 14 ani (raportare FIDE)

• Turneul B: Open Internaţional de şah rapid juniori-junioare sub 10 ani (raportare FIDE)

• Turneul C: Open şah rapid copii şi juniori începători sub 12 ani – nelegitimaţi şi legitimaţi cu CIV 1001

• Turneul D: Open şah rapid copii şi juniori începători sub 8 ani – nelegitimaţi şi legitimaţi cu CIV 1001

Regulamentul de desfăşurare:

• Concurs Open cu 7 runde, în sistem elveţian,

• Timpul de joc: Turneul A, B, C şi D 12 minute + 10 secunde / mutareş

• Departajare: Bucholtz mediu, Bucholtz, partidă directă, mica diagramăş

Turneul A: Open Internaţional de şah rapid juniori-junioare sub 14 ani (FIDE + FRŞAH ), participă sportivi legitimaţi la FIDE sau FR de Şah. Se premiază separat primele trei locuri, cupă şi medalie, la 12, 14 ani fete şi băieţi.

Turneul B: Open Internaţional de şah rapid juniori-junioare sub 10 ani (FIDE+FRŞAH), participă sportivi legitimaţi la FIDE sau FR de Şah. Se premiază separat primele trei locuri, cupă şi medalie, la 10, 8 ani fete şi băieţi.

Turneul C: Open şah rapid copii şi juniori începători sub 12 ani. Pot participa copiii nelegitimaţi şi copiii legitimaţi cu CIV=1001. Se premiază separat primele trei locuri, cupă şi medalie, la 10, 12 ani fete şi băieţi.

Turneul D: Open şah rapid copii şi juniori începători sub 8 ani – pot participa copiii nelegitimaţi şi copiii legitimaţi cu CIV=1001. Se premiază separat primele trei locuri, cupă şi medalie, la 6, 8 ani fete şi băieţi.

Competiţia va lua startul sâmbătă, 17 noiembrie, de la ora 10:00, iar festivitatea de premiere este programată în aceeaşi zi de la ora 15:00.

Taxa de participare este de 30 lei şi se achită la înscriere. Persoanele care doresc să participe sunt rugate să transmită formularul de înscriere până cel târziu joi, 15 noiembrie, ora 21:00, pe adressa de e-mail: ciprimuntean@yahoo.com, sau personal la Ciprian Muntean (0744.868.688), Zoltan Pall (CS Unio Satu Mare, 0751.136.727)

Turneul este organizat de CS Voinţa Satu Mare cu sprijinul MTS, DJST Satu Mare şi al Liceului Teoretic German “Johann Ettinger” Satu Mare.