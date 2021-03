Turcan: Avem nevoie de experţi accesare şi evaluare date, o nouă profesie pe piaţa muncii

România are nevoie de experţi în accesarea şi evaluarea datelor, o nouă profesie pe piaţa muncii care are nevoie de reglementare, iar autorităţile vor stabili standardele profesionale corespunzătoare noii ocupaţii, a scris recent ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook.

„Ne propunem ca, împreună cu cele trei universităţi care deja pregătesc astfel de specialişti (Universitatea Tehnică Bucureşti, ASE Bucureşti, şi Universitatea Tehnică Iaşi) să stabilim standardele profesionale corespunzătoare noii ocupaţii, cu atât mai mult cu cât există o mare cerere pe piaţa muncii pentru acest tip de profesionişti – a arătat Raluca Turcan.

Conferinţa „Women in Data Science” organizată în România de Asociaţia 360 cu sprijinul Universităţii Stanford, la care am participat, a adus în prim plan preocupările din spaţiul public în ceea ce priveşte digitalizarea în România şi m-am bucurat să constat că specialişti, decidenţi şi reprezentanţi ai societăţii civile avem în comun acest obiectiv. Din acest punct de vedere, pandemia ne-a adus un plus important: progresele pe care le-am făcut în digitalizare au fost mai însemnate şi mai rapide decât toate rezultatele ultimilor 30 de ani la un loc.

Aceasta a oferit şi câteva exemple în ceea ce priveşte procesul de digitalizare în sectorul muncii şi protecţiei sociale. Este vorba despre faptul că cererile pentru toate măsurile de sprijin a angajaţilor şi angajatorilor s-au depus în format electronic, prin intermediul platformei online aici.gov.ro. De asemenea, formularele pentru cele 180 de servicii şi beneficii pe care le gestionează MMPS şi instituţiile din subordine au fost integrate într-un singur site tematic pentru a facilita accesul cetăţenilor iar bazele de date ale instituţiilor MMPS au fost interconectate pentru accesarea în timp real a informaţiilor deţinute de fiecare dintre acestea.