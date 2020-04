Tudor Barbul: Va fi greu să readuci copiii la sală! Nu e ca atunci când părinții nu-i lasă la discotecă

Întregul sport este înghețat la Satu Mare în plină primăvară. Coronavirusul a anulat meciurile, competițiile și la majoritatea cluburilor chiar și antrenamentele. Dar sportivii conștiincioși continuă să se pregătească individual. Nu este același lucru, dar ei încearcă să se mențină în formă în speranța că lucrurile vor reveni la normal în cel mai scurt timp posibil. Poate suntem abia la început de pandemie, poate la final. Cine știe?!

Secția de lupte de la CS Satu Mare – Cetate Ardud este cunoscută la nivel național pentru că în ultimii ani a dat numeroși campioni și vicecampioni. În această perioadă nu prea există activitate. Sportivii se antrenează cât pot acasă, ori pe la sala de sport din Mădăras. Dar și antrenorul Tudor Barbul recunoaște că nimic nu mai e cum era înainte. În rândurile următoare vă prezentăm un scurt interviu.

– Ce fac luptele sătmărene în această perioadă?

– Multe nu facem cu sportul în această perioadă. Chiar am vorbit săptămâna trecută cu Federația Română de Lupte și acum așteptăm să treacă perioada cu interdicțiile. S-ar putea să înceapă în prima fază cu seniorii. La clubul nostru ne pregătim cum putem la Mădăras. Sportivii nu au acumulat kilograme în plus. Dar sunt obișnuiți, repede le dau jos dacă este cazul. Nu e problemă cu acest aspect la noi pentru că sunt învățați, acum au 90 kilograme și imediat 82. Mă mir când îi aud pe unii fotbaliști că sunt terminați pentru că au în plus 1-2 kilograme.

– Va fi la fel după ce trecem de Covid-19?

– Sportul nu va mai fi la fel. S-a dat tot peste cap. Va fi foarte greu să readuci copiii la sală. Se schimbă mentalitatea la sportivi, părinți. Când părintele nu-i lasă la discotecă sau la club, ei se duc. Dar când părintele îi spune să nu se ducă la antrenament, atunci nu mai vine. Va fi greu cu performerii noștri pe care-i avem. E altceva, deja sunt schimbați. Nu același lucru pot să-l spun despre Lenard Berei. Se pregătește continuu. Asta deși nu prea are cu cine, un partener de antrenament.

– Au scăzut salariile la CS Satu Mare?

– Nu ne-a anunțat nimeni nimic. Nici că taie, nici că va crește, nici că intrăm în șomaj tehnic.

– Este o decizie corectă amânarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo?

– Era și normal să se mute anul viitor pentru că altfel era Olimpiada râsului. Câte țări participau în condițiile în care coronavirsul se tot întinde? Din start unele țări au anunțat că nu mai participă dacă Jocurile Olimpice se țin anul acesta. Sigur urma o avalanșă de țări care renunță. Pentru noi este un lucru bun. Până în 2021 ne mai putem îngrășa la lupte, box, judo, scrimă… Mai putem prinde locuri. Oricum era timpul foarte scurt pentru noi. Erau încheiate deja calificările și pentru noi nu vedeam lucrurile foarte roz. Mai sunt șanse.