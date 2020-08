Tudor Barbul: Nu ştiu alte ramuri sportive, dar la lupte lucrurile au luat-o la vale

Satu Mare este un judeţ recunoscut în lumea sportului pentru rezultatele excelente obţinute de-a lungul anilor pe saltea, la lupte greco-romane. Dar, din păcate, pandemia a afectat cât se poate de serios această ramură sportivă. Înainte era greu să descoperi noi talente, iar acum este mult mai greu să-i faci să rămână pe cei cu experienţă.

Măsurile luate de autorităţile române nu favorizează deloc dezvoltarea acestui sport, organizarea de competiţii şi reluarea activităţii. În aceste condiţii abia dacă se mai poate vorbi de sport.

Înainte să prezentăm puţinele noutăţi de la CS Satu Mare – Cetate Ardud, menţionăm că din motive personale, antrenorul Tudor Barbul nu a putut fi prezent, aşa cum anunţam, la emisiunea Panoramic Sportiv din 24 august 2020. Totuşi, am discutat telefonic cu “şlefuitorul de talente” din Satu Mare. De la Tudor Barbul am aflat că în perioada 23-31 august, la Costineşti, are loc un stagiu de pregătire organizat de Federaţie pentru cadeţi. Dar acolo au ajuns şi sportivi aparţinând altor categorii. De la CS Satu Mare – Cetate Ardud sunt 12 sportivi, printre care Andrei Barbul, Marian Zaha, Manuel Oros, Felician Chiş, Alex Olah şi Briana Csaki. Ei sunt însoţiţi de antrenorii Claudiu Blaga şi Călin Salai. Tot la Costineşti se află şi 16 sportivi care aparţin de Centrul Olimpic de cadeţi din judeţul nostru. Printre altele, la Marea Neagră se fac antrenamente fizice, pe nisip, alergări şi totul se încheie cu o baie în mare.

“Lucrurile încep să se mişte încet, dar campionate naţionale nu vom avea prea curând. Este un concurs amical pe 7 septembrie la Constanţa, dar e altceva. Sper să ne dea voie cât mai curând nu doar să tragem şi să împingem funia. Lucrurile au stagnat destul de mult timp. Mulţi sportivi s-au retras, nu se mai pregătesc, s-au lăsat de sport. Simplu nu va fi pentru noi. Nu ştiu celelalte ramuri sportive, dar lucrurile au luat-o la vale la noi”, ne-a declarat Tudor Barbul.

Dincolo de activitatea clubului sătmărean, Lenard Berei, legitimat la CSA Steaua, se pregăteşte la Poiana Braşov zilele acestea. După care urmează un stagiu în Bulgaria, totul făcând parte dintr-un program de pregătire pentru Europenele din luna decembrie.

În altă ordine de idei, se aduc mulţumiri celor care îi sprijină în continuare pe luptătorii sătmăreni: Primăria Ardud, CS Satu Mare – Cetate Ardud, Nicu Avorniciţi, Mircea Bolba, Liceul Tehnologic Ardud, Florin Nistor, Erdei Istvan, Remus Ianc.