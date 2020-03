Trupa română a Teatrului de Nord este invitată în această lună în Serbia

Punctul principal de interes pentru Trupa Mihai Raicu a Teatrului de Nord din Satu Mare pare să fie data de 19 martie, când echipa condusă de directorul artistic Ovidiu Caiţa va prezenta în Serbia, la Teatrul Naţional din oraşul Nis, spectacolul de teatru fizic “Reţeta perfecţiunii în foarte mulţi paşi care nu duc nicăieri”, realizat de actriţa şi coregrafa Andrea Gavriliu şi implicându-i pe Roxana Fânaţă, Cristian But, Andrei Stan, Raluca Mara, Vlad Mureşan, Ioana Cheregi, Andrei Gîjulete, Crina Andriucă. Spectacolul participă la Festivalul internaţional “Theater at the Crossroads”.

La sediu nu sunt anunţate premiere. Luni și marți se joacă “Bani din cer” de Ray Cooney, în 14 martie “Legea celui mai puternic” de Dominik Busch, iar “Reţeta perfecţiunii” va avea un spectacol în pregătirea evoluţiei din Serbia marţi, 17 martie.

În perioada 20 – 29 martie este anunţată ediţia 2020 a Festivalului Internaţional Multicultural de Teatru TRANZIT FESZT. Vom reveni cu detalii la mijlocul acestei luni.