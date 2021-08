Trupa Mihai Raicu cheamă publicul sătmărean la vot

Trupa Mihai Raicu îi invită pe sătmăreni duminică, 22 august, de la ora 20:00, în curtea Muzeului de Artă, la spectacolul “Bacantele (fără mască)”, rescriere de Maria Manolescu după Euripide.

Dinamica spectacolului este asigurată şi de implicarea spectatorilor în desfăşurarea propriu-zisă a unor momente. Publicul votează care dintre cei cinci Dionysos este cel mai bun, voturile se numără de-adevăratelea, iar de cum se votează atârnă soarta reprezentaţiei ca atare.

Rezervări şi bilete la Agenţia teatrală, str. Horea nr. 6, telefon: 0261.712.106 / 0786.538.580.

Preţul biletelor este de 30 lei (adulţi), 20 lei (studenţi, elevi, pensionari).

Bacantele (fără mască) este o rescriere modernă a piesei lui Euripide, Maria Manolescu reuşind să transpună în prezent acest text antic. Efervescenţa tragediei lui Euripide este prezentată cu ajutorul adeptelor lui Dionysos (bacantele), dar şi prin ambiguitatea originii lui Dionysos, om sau zeu. Plasată într-o piaţă publică, acţiunea îl relevă pe Dyonisos sub mai multe tipologii umane (puternicul, tânăra, bahicul, masca şi lucrătoarea sexuală), iar haosul creat printre cei prezenţi este cu precădere menit să dezvăluie cele mai des întâlnite forme de alegere pe care le are la îndemână societatea modernă. Dyonisos se joacă cu mintea celor prezenţi, care nu mai sunt în stare să gândească pentru sine, îi ademeneşte cu idealuri, cu tertipuri, cu alcool, cu tot ce are la îndemână. Tensiunile cresc pe măsură ce în piaţa publică ia amploare un protest anti-mască, momentul ideal pentru ca Dyonisos, căţărat pe suferinţa şi nemulţumirea maselor, să conducă acţiunea spre un deznodământ tragic.