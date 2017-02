Trupa Cargo aduce spiritul rock în 5 martie pe scena Club Poesis

În sala de evenimente a Clubului Poesis iubitorii muzicii rock au întâlnire duminica viitoare, de la ora 21.30, cu o trupă care s-a impus decenii la rând în lumea acestui gen muzical, umplând sălile, piețele și locurile dedicate festivalurilor: Cargo.

În toamna anului 1985 lua fiinţă la Timişoara trupa Cargo din iniţiativa celui ce reprezintă pilonul şi sufletul formaţiei, Adrian Bărar. Prima componenţă a fost: Carol Bleich – baterie, Octavian Iepan – chitară, Tibi Gajdo – chitară bass, Dinel Tollea – clape, Nae Ionel Tarnotzi (ex-Progresiv TM / Pro Musica) – voce – şi, bineînţeles, Adi Bărar – chitară.

În această perioadă a fost compusă piesa instrumentală “Porţile de Fier” precum şi cântecele “Fotografia”, “Dincolo de oglindă”, “Ninge” şi “Închis – Caz de boală”, piese care nu au fost înregistrate niciodată. Însă Carol Bleich a hotărât că este mai bine să-şi încerce norocul peste hotare şi astfel la tobe a venit Peter Kocsef (ex-Progresiv TM). La bass, în locul lui Tibi Gajdo, a venit Tibi Bako, iar Adrian Bărar cânta şi la voce şi la chitară. După puţin timp solist vocal a fost adus Leo Iorga. Cargo a început să cânte prin ţară.

Sosirea lui Kempes

Ajutaţi de Victor Socaciu, Cargo au înregistrat piesa “Brigadierii” în studio, la Radio România. Tot atunci au înregistrat şi “Buletin de ştiri”. În 1988 au cântat la Costineşti, însă la Teatrul de Vară s-a petrecut o scenă în urma căreia autorităţile le-au interzis să mai concerteze până la sfârşitul sezonului. În toamna aceluiaşi an, cei din trupa Compact aveau un turneu în URSS, iar solistul lor era indisponibil, astfel că l-au împrumutat pe Leo Iorga. Cum interdicţia expirase, Cargo au fost şi ei cooptaţi într-un turneu prin ţară, ca vocalist folosindu-l pe Mircea Nedelcu. Compact s-au întors în ţară, dar Leo Iorga nu s-a mai întors la Cargo.

Reîntorşi la Timişoara, Cargo au organizat un concurs pentru postul de vocalist. Astfel a fost descoperit Ovidiu Ioncu, poreclit „Kempes” datorită îndemânării într-ale fotbalului. Acesta venea de la o trupă mică din Arad, Capricorn. În vara anului 1989 au urmat concerte în Costineşti. Acolo Dinel Tollea a compus piesa “Doi prieteni”, Adrian Bărar a scris “Ana” şi împreună cu Raul Dudnic- care avea să li se alăture – au compus “1989”, un cântec ce avea să prevestească evenimentele din decembrie.

În 1990 au fost o perioadă plecaţi în Iugoslavia, apoi la Timişoara au concertat alături de două puternice trupe sârbești, Riblja Corba şi Bajaga i Instructori. După aceea a urmat un turneu prin Franţa. Cu Raul Dudnic (ex-ABRA) la bass şi Adrian Popescu (ex-Metamorf) la chitară-armonie au înregistrat în studiourile franceze o mare parte din materialul muzical ce urma să devină primul lor disc. Gazdele au editat un disc single conţinând piesele „Ana” şi „Doi prieteni”. In locul lui Kocsef la baterie a fost adus arădeanul Octavian Pilan de la trupa Pacific. In 1991 au concertat la Festivalul Rock de la Bucureşti, festival de la care au fost nelipsiţi până în 1995.

Primele albume

În 1992 au lansat primul album, „Povestiri din gară”. Tot atunci au început colaborarea cu Ramon Radosav, care cânta la vioară în spectacolele lor. Dinel Tollea a plecat şi s-a stabilit în Elveţia, iar după scurt timp la clape a venit Cristian Pup.

În luna mai a anului 1995 a apărut al doilea album Cargo, editat şi pe CD, denumit „Destin”. Ghinionul a lovit din nou trupa> la puţin timp după lansarea albumului, într-o seară ploioasă, Kempes a avut un accident grav cu motocicleta. După o evoluţie atât de spectaculoasă, iată că acum solistul trupei se zbătea între viaţă şi moarte.

Însă moartea, întocmai ca în piesa „Destin”, a fost învinsă. A urmat apoi un extraordinar concert în semn de solidaritate ce a avut loc la Sala Polivalentă, în care alături de Cargo au cântat Mircea Nedelcu, Berti Barbera, Leo Gherasim, Zsolt Gaspar, Adrian Igrişan, Vali Sterian, Iris, Weinberger, Tiberiu Bitte şi alţii. După acest concert, Adrian Igrișan (ex-RIFF) a rămas la Cargo şi a ocupat locul de chitarist-armonie, cântând şi cu vocea, singur sau alături de Kempes. Abia prin toamnă Kempes a reuşit să cânte două piese la Festivalul Rock ’95. Tot cam pe atunci au înregistrat două piese unplugged, „Batacanda” şi „Clasa muncitoare”, incluse mai apoi pe compilaţia „Unplugged România”. Fiindcă se apropiau sărbătorile de iarnă, Cargo au compus două colinde, „Lui” şi „Capra”, care au făcut parte din compilaţia „Darul Magilor”. Anul următor va aduce pentru Cargo un album de colinde realizat împreună cu Corala Teofora din Timişoara.

În 1997 împreună cu trupa de hip-hop R.A.C.L.A vor compune piesa „Anarhia”, un mixaj de rock şi hip-hop foarte bine realizat. În vara aceluiaşi an, la Costineşti, vor participa la un concert maraton. Din nefericire, în aceeaşi perioadă, la Neptun, se stingea din viaţă, încercând să-şi salveze fiul de la înec, Dinel Tollea. La sfârşitul anului, basistul lor, Ramon Radosav, care se alăturase trupei în ’93, a plecat în America, locul lui fiind ocupat de Alin Achim (ex-Amala).

“Ziua Vrăjitoarelor”

În 1998, de Sânziene, vor lansa albumul „Ziua vrăjitoarelor” şi o broşură intitulată „Jurnal de bord” cu textele tuturor cântecelor şi biografia oficială a trupei. Noua casă de discuri cu care au încheiat contract, Media Pro Music Bucureşti, va reedita toate albumele Cargo atât pe casetă cât şi pe CD. Recunoscându-li-se meritele, la prima ediţie a Premiilor Muzicale Ballantine’s (de altfel şi singura organizată) au fost nominalizati la trei categorii: trupa rock a anului, cântecul anului (“Ziua Vrăjitoarelor”) şi solistul anului.

1999 va aduce, printre alte concerte susţinute pe litoral, şi reîntâlnirea cu publicul timişorean, după o lungă absenţă, cu prilejul Festivalului Vinului Timişoara 1999. Cu prilejul acestui concert a fost prezentată în premieră şi o piesă ce va fi inclusă pe albumul ce va apărea în 2001, intitulată „Cine eşti tu”.

În 2000, în 12 noiembrie, a avut loc în clubul The Note din Timişoara un concert cu prilejul căruia au fost prezentate publicului timişorean piesele „Mama” şi „Bagă-ţi minţile-n cap”. Pe 10 decembrie 2000, cu prilejul DeFest – 33 de zile de serbări timişorene, Cargo îşi lansează noul maxi-single intitulat „Bagă-ţi minţile-n cap” şi „Colinde 2000”, sub egida casei de discuri Media Pro Music. În 15 decembrie 2000 are loc lansarea oficială şi la Bucureşti.

Pe 30 iulie 2001, după concertul de la Festivalul Motocicliştilor de la Sibiu, chitaristul Adrian Igrişan cade de pe motocicletă, fracturându-şi piciorul şi fiind indisponibil câteva luni. După recuperarea parţială, el concertează în continuare cu piciorul incomplet refăcut, deoarece necesită o complicată operaţie care nu se poate efectua în România. Urmează o perioadă în care va concerta stând pe scaun.

În următorii 2 ani, trupa străbate ţara în lung şi-n lat, concertând în toate cluburile în care sunt primiţi. Bucureştiul îi adoptă şi apare zvonul că trupa se va muta în Capitală în cursul anului 2002, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Verile le petrec pe litoral, concertează la cele două Festivaluri ale Motocicliştilor organizate lângă Bucureşti (de aici apare ideea piesei „Călare pe motoare” ce va fi inclusă pe viitorul album).

Era “Baciului” Adrian Igrișan

Ovidiu Ioncu „Kempes” pleacă în Australia alături de soţie, lăsând în urmă o trupă şi o mare îndurerată de fani. Adrian Igrişan păşeşte în lumina reflectoarelor, ocupând postul de vocalist/chitarist. Deşi primit cu răceală şi adesea comparat cu Kempes, „Baciul” a fost capabil să schimbe părerea fanilor despre calităţile lui vocale.

După 5 lungi ani, pe 5 decembrie 2003 se lansează albumul cu numărul 4, „Spiritus Sanctus”, sărbătorit cu un concert cu sala plină la Palatul Copiilor, unde mai mult de jumătate din fanii veniţi vor rămâne pe afară, din cauza aglomeraţiei. Publicul primeşte foarte bine noul album, videoclipul piesei „Dacă ploaia s-ar opri” fiind difuzat frecvent pe posturile muzicale.

În 2005 recidivează din nou, obţinând încă o dată premiul pentru cea mai bună trupă rock la MTV Romanian Music Awards. Tot în acelaşi an primesc Discul de Aur pentru vânzările albumului”Spiritus Sanctus”. În 2007 Cargo lansează albumul intitulat “XXII,” ce cuprinde 22 din cele mai cunoscute piese ale formației, reînregistrate cu Adrian Igrișan la voce.

La sfârşitul anului 2010, Alin Achim părăseşte trupa după 13 ani, fiind înlocuit de Mirel Cumpănaş, care a rămas în Cargo timp de aproape 2 ani. Îm 2013 Cargo a lansat piesa “Nu mă lăsa să-mi fie dor”.

Componența actuală a trupei, conform site-ului oficial: Adi Bărar – (leader) chitară, Tavi Pilan – tobe, Adrian “Baciu” Igrișan – voce, chitară, Ionuț Cârja – claviaturi, Florin “Xbass” Barbu – chitară bas. Cu ei vă veți întâlni duminica viitoare la Club ­Poesis, biletul costând 50 de lei. Rezervări se pot face la telefon 0744 127 595.