Trotuar blocat de o dubă lângă liceul Eminescu

Probleme şi sesizări cu parcările din Satu Mare au fost şi vor continua să apară. Elena G. ne-a contactat telefonic şi ne-a transmis următoarele:

„Nesimţirea unor oameni nu poate fi descrisă în cuvinte! În 22 august, ora 14:20, am trecut pe lângă Colegiul Naţional «Mihai Eminescu». Ajunsă într-un colţ, spre terenurile de sport, am fost blocată să merg mai departe pe trotuar deoarece o dubă cu numărul SM 09 BVL a intrat până aproape de perete. Am fost nevoită să intru pe stradă deoarece pur şi simplu nu aveam loc să trec. Menţionez că era loc destul până la linia albă care delimitează zona pentru pietoni de parcare. Dar nu s-a ţinut cont, după cum se poate vedea şi în poză. Am revenit în acel loc o jumătate de oră mai târziu, iar maşina era nemişcată.”

Ulterior ne-a fost trimisă şi o poză de la zona respectivă.