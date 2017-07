Trei români au murit într-un accident de circulaţie în Ungaria

Trei romani au murit, marti, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a ciocnit cu un TIR in Ungaria, in apropiere de Punctul de trecere a frontierei Borş. In microbuz se aflau noua persoane, dintre care trei au murit si doua sunt in stare critica.

Microbuzul avea numere de Bulgaria, venea din Marea Britanie si s-a ciocnit cu un tir inmatriculat in Romania si care se afla in zona de odihna de langa Soseaua 42, in apropiere de Vama Bors. MAE a confirmat ca cele 3 persoane care au murit in accident erau romani.

„Consulatul General al României la Gyula are în atenție accidentul produs în dimineața zilei de 25 iulie a.c. și a întreprins demersuri pe lângă autoritățile locale în vederea obținerii unor informații suplimentare. Potrivit informațiilor disponibile momentan, accidentul s-a soldat cu decesul a 3 cetățeni români, precum și cu rănirea altor 6 cetățeni români, care au fost transportați și internați la spitale din proximitate.

Toate cele 9 victime circulau la bordul unui microbuz care se îndrepta spre România. Până în prezent, circumstanțele în care s-a produs accidentul nu au fost clarificate.

De asemenea, o echipă mobilă împreună cu șeful oficiului consular s-au deplasat în regim de urgență, la locul accidentului și la spitalele din zonă pentru a acorda sprijinul necesar.