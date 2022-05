Trei partide, aceeaşi guvernare

În niciun caz nu poate fi o simplă coincidenţă prezentarea bilanţului guvernării în miez de vară de fiecare partid din coaliţie în mod separat. Putem începe cu concluzia generală: şi PSD şi PNL şi UDMR au înregistrat rezultate bune şi foarte bune.

Nu este puţin lucru să te lauzi singur. Comparând cele trei bilanţuri putem constata că cele trei partide văd partea bună a lucrurilor.

PSD bifează 10 realizări în şase luni.

Social-democraţii îşi trec în palmares plafonarea preţurilor la energie şi gaze, dar şi majorarea alocaţiilor, salariilor, sprijinul financiar acordat pensionarilor cu venituri mici, ajutorul recent anunţat de 700 de lei.

Programele de finanţare pentru companiile româneşti de patru miliarde de euro sunt tot opera PSD. La fel suma de 500 de milioane de euro pentru fermieri.

Deblocarea legii off-shore pentru expoatarea gazelor din Marea Neagră, deblocarea portului Constanţa, amânarea ratelor la bănci cu nouă luni. Ar mai fi o bilă albă pentru gestionarea pandemiei de ministrul Rafila, deschiderea şcolilor, reluarea vieţii obişnuite de dinainte de pandemie. PSD nu a uitat să scoată în evidenţă şi meritul miniştrilor săi care au adoptat la timp jaloanele pentru PNRR.

O mai fi rămas ceva de făcut pentru PNL şi UDMR?

PNL, în opinia noului lider al partidului, generalul Nicolae Ciucă, a dat dovadă de maturitate politică renunţând la luptele interne care au făcut atâta rău partidului. Dar dacă nu erau acele lupte interne, domnul Ciucă nu ar fi ajuns preşedintele PNL. Întreaga gardă de conducere, în frunte cu Lucian Bode, secretar general PNL.

Premierul trece în revistă realizările de ordin economic, strategic, de siguranţă naţională. România are cea mai mare creştere economică din UE, are la dispoziţie 90 de miliarde de euro, din PNRR, dar mai este o mare realizare a PNL şi faptul c[ avem o ţară sigură, datorită parteneriatului cu SUA şi apartenenţei la NATO.

Desigur şi liberalii îşi trec în palmares sumele acordate prin programul „Sprijin pentru România”. Nu uităm voucherele pentru alimente şi produse de bază, sumele acordate fermierilor, desigur pomenite şi de PSD.

Kelemen Hunor trece în revistă sumele din pachetul „Sprijin pentru România”. 17,3 miliarde lei în aprilie, în această săptămână 1,1 miliarde euro, dar mai sunt la dispoziţie încă 65,5 miliarde lei pentru investiţii în modernizarea reţelelor de apă, canalizare şi gaze naturale.

Dacă Marcel Ciolacu vorbea de 90 de miliade din PNRR, Nicolae Ciucă vorbeşte de 96 de miliarde. Unul dintre ei greşeşte, dar nu are importanţă care. Important este că, potrivit bilanţurilor prezentate separat rezultă că s-au dat bani cu nemiluita.

Cu toate acestea nivelul de trai scade datorită scumpirilor. Cea mai mare creştere economică din Europa este contrabalansată de cea mai mare inflaţie din UE.

Important este că cei trei lideri, fiecare în felul lui, au încercat să arate partea plină a paharului. Sumele mari din bilanţul guvernului arată mult mai bine decât sumele mici din buzunarele cetăţenilor. De sus, filmat cu drona, fiecare localitate pare frumoasă. Abia când cobori pe pământ vezi gunoaiele, gropile, dar şi gospodăriile părăsite de la ţară.

De ce s-or fi decis cei trei lideri să transmită atâta optimism în loc să spună lucrurilor pe nume? Poate pentru că se pregătesc încă de pe acum de alegerile din 2024? Probabil. Fostul ziarist Rareş Bogdan a aruncat o momeală: PNL ar putea obţine la alegerile din 2024 între 33 şi 36% din voturi. Cu condiţia să ia în serios guvernarea. Dacă PNL obţine 35% atunci PSD trece de 40% pentru că îşi trece în palmares mai multe realizări.

Adevărata stare a României o pot prezenta partidele de opoziţie. Ca fost prim ministru, Ludovic Orban are o privire clară asupra adevăratei situaţii a României. USR cam vorbeşte pe lângă, dar actualul preşedinte al „Forţei Dreptei” poate spune românilor adevărul. Din când în când mai ciripeşte şi Florin Cîţu, însă nu prea este luat în serios pentru că se crede că vorbeşte invidia din el.

Dincolo de retorica electorală, persistă o întrebare: de ce cele trei partide nu au prezentat împreună bilanţul celor şase luni de guvernare? Poate pentru că se gândesc la despărţire?