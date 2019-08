Trei miniştri ALDE şi-au dat demisia, unul a rămas

Dăncilă: Ne asumăm actul guvernării pentru că România are nevoie de stabilitate

Trei din cei patru miniştri ALDE au decis să demisioneze din Guvernul Dăncilă după ce partidul lui Călin Popescu Tăriceanu a decis să iasă de la guvernare.

Ministrul de Externe, Ramona Mănescu , rămâne în Executiv. Marţi, în debutul şedinţei de guvern, premierul Viorica Dăncilă a declarat că a luat act de decizia ALDE şi a decis ca PSD să continue actul de guvernare. Premierul le-a mulţumit miniştrilor ALDE pentru că au făcut parte din Executiv şi Ramonei Mănescu pentru că a înţeles că responsabilitatea guvernării este mai presus decât orice interes politic.

Ministrul Energiei, Anton Anton, a demisionat luni seara, iar după şedinţa de guvern de marţi au demisionat vicepremierul Graţiela Gavrilescu şi ministrul pentru relaţia cu Parlamentul, Viorel Ilie. Călin Popescu Tăriceanu a mai anunţat retragerea din Guvern a miniştrilor ALDE, însă Ramona Mănescu a decis să rămână la conducerea MAE. Primul care şi-a înaintat demisia a fost ministrul Energiei, Anton Anton. Acesta şi-a anunţat demisia luni seara, imediat după anunţul lui Călin Popescu Tăriceanu. Tot luni seara, premierul Viorica Dăncilă a anunţat că ministrul Afacerilor Externe, Ramona Mănescu, susţinută de ALDE, va rămâne în Executiv. Premierul a mai precizat că „dacă şi alţi miniştri vor decide acest lucru îşi vor continua mandatele”.

Dăncilă acuză ALDE de joc politic

Marţi, în debutul şefinţei de Guvern, Viorica Dăncilă a declarat că PSD îşi asumă în continuare guvernarea pentru că România are nevoie de stabilitate şi i-a acuzat pe cei de la ALDE de „parcticarea unui joc politic pentru obţinerea unor voturi”. “Am luat act de decizia ALDE de a abandona guvernarea şi am discutat calea de urmat alături de colegii mei din PSD. Am luat decizia de a ne asuma actul guvernării pentru că România are nevoie de stabilitate. Guvernarea responsabilă înseamnă asumarea unor decizii pentru binele majorităţii, nicidecum fuga şi practicarea unui joc politic pentru obţinerea unor voturi. Am luat măsuri economice foarte bune, apreciate atât de cetăţeni, cât şi de mediul de afaceri. Acest lucru se vede în creşterea economică sustenabilă şi creşterea nivelului de trai al populaţiei”, a declarat Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de guvern. În continuare, şefa Executivului i-a mulţumit Ramonei Mănescu.

“Vreau să le mulţumesc colegilor de la ALDE care au făcut parte din guvern şi Ramonei Mănescu pentru că a înţeles că responsabilitatea guvernării este mai presus decât orice interes politic”, a adăugat Dăncilă. Graţiela Gavrilescu a precizat că îşi va înainta demisia imediat după şedinţa Executivului. Ea a precizat că există viaţă şi dincolo de guvernare.

„Imediat după şedinţa de Guvern de astăzi (marţi n.r.), îmi voi depune demisia la Secretariatul General atât din funcţia de ministru al Mediului, cât şi din cea de vicepremier. Viaţa poate continua şi fără funcţia de ministru. Am făcut lucruri bune în interiorul programului de guvernare, dar şi în afara lui, cum este şi încurajarea unor programe precum cel de azi (Casa verde, n.r.). Întotdeauna vor fi lucruri de făcut la minister şi sper că oricine va veni va continua ce am început şi nu se va repeta dezastrul din 2016”, a spus Gavrilescu. După ieşirea ALDE de la guvernare, Kelemen Hunor anunţă că UDMR nu va susţine şi nu va intra într-un guvern minoritar. „Nu vedem în acest moment argumente pentru a susţine un Guvern care nu are o susţinere parlamentară, coaliţia nu mai există, PSD singur nu are, părăsesc parlamentarii PSD grupurile parlamentare, şi ieri câţiva au anumţat că vor pleca, continuă această mişcare în interiorul PSD. Nu vreau să comentez acest aspect, dat noi nu găsim argumente, nu vedem raţionamemntul pentru a susţine un guvern minoritar”, a declarat Kelemen Hunor.