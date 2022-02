Transylvanian Symphonic Tales la Satu Mare

Filarmonica „Dinu Lipatti” din Satu Mare şi formaţia Koszika & The HotShots invită publicul său la două concerte simfonice extraordinare în data de 10 şi 11 februarie.

Concertele vor va avea loc joi şi vineri, începând cu ora 18:30 în sala Filarmonicii.

Formaţia Koszika & The HotShots şi orchestra simfonică a Filarmonicii „Dinu Lipatti” va fi dirijată de maestrul şi compozitorul Vaughn Roberts.

Transylvanian Symphonic Tales, adică Poveşti Simfonice Transilvănene este un concert extraordinar vocal-simfonic eclectic, gândit în special pentru aniversarea de 10 ani al formaţiei Koszika & The HotShots. Solista Koszorus Krisztina Koszika, împreună cu trupa Koszika & The HotShots şi invitaţii lor, însoţiţi de o orchestră simfonică completă vor cânta piese din repertoriul popular maghiar şi românesc, într-o interpretare inovatoare, dar şi compoziţii originale ale formaţiei, precum şi câteva melodii internaţionale. Sound-ul concertului va fi unul al secolului 21, colorat, eclectic şi electric şi va servi ca punte între lumea tradiţională, cea clasică şi cea contemporană, între trecut şi prezent, şi – de ce nu – între etnii. Sub bagheta muzicianului neozeelandez, directorul muzical al concertului Vaughn Roberts, care a realizat majoritatea transcrierilor şi orchestraţiilor special pentru acest eveniment, formaţia a cântat deja cu Filarmonica de Stat Târgu Mureş de două ori şi o dată cu Filarmonica de Stat Braşov.

Datorită regulilor şi a măsurilor impuse de autorităţi, sala poate primi doar 30% din capacitatea sa, astfel numărul locurilor este limitat.

Concertele nu sunt incluse în abonament.

Mai multe informaţii pe pagina de Facebook a filarmonicii sau la numărul de telefon 0786085416.