Traian Băsescu, audiat într-un mega-dosar

Fostul președinte Traian Băsescu a confirmat sâmbătă seară, că luni va fi audiat într-un dosar pe care procurorii au decis să-l redeschidă, însă acesta nu a dat detalii despre ce dosar ar fi vorba sau ora la care ar urma să fie audiat.

Surse judiciare au afirmat pentru RTV că Traian Băsescu ar urma să fie chemat la audieri în dosarul redeschis în 2015 de Parchetul General, relatează stiripesurse.

„Parchetul a dat sfoară în ţară, eu nu beneficiez de drepturile lui Coldea, care a fost chemat noaptea ca hoţii. Ca preşedinte poţi fi terfelit. Mai nou am două dosare redeschise, unul e „Flora”, după o plângere a preşedintelui Uniunii Arabilor din România, şi pe cel cu retrocedările. În dosarul Flora tot personalul primăriei care a participat la procesul de restituire nu este chemat în instanţă, pentru că s-a prescris, dincolo de faptul că dosarul a fost anchetat la vremea lui şi a fost închis neconstantându-se ilegalităţi la restituire. S-a prescris pentru toţi, dar nu şi pentru mine, deşi n-am fost notificat că fac obiectul unui dosar penal şi procurorul nu continuă cercetarea pentru că am imunitate. L-a ţinut acolo şi l-a scos din sertar, dar numai pentru mine. Aşa, că sunt eu frumos. (…) Întotdeauna am fost atent să respect legea şi oricâte dosare mi s-au deschis pentru că nişte slugi din parchete vor să servească şeful – „l-am hărţuit pe Băsescu” -, n-a demonstrat nimeni o fraudă. Inclusiv în spălarea de bani cu Căşuneanu, cu casa din Mihăileanu, cu banii daţi lui Petreus în Irak… Sunt oameni care n-au ce face. Atâta minte au…(…) Nu poţi fi trimis în judecată când şi procurorul constată că asta e legea. Nu m-ar ierta nimeni, nici Lazăr, nici vreun complet de la ICCJ, dacă ar constata încălcări de lege. Se redeschid dosarele, mergem la procuror, asta e viaţa unui fost preşedinte al României. S-a transformat într-o hărţuire fără bun simţ… Şi aceste ultime două dosare, Flora şi ăsta în care sunt chemat luni, dar nu știu exact tema, consider că fac parte din procesul de hărțuire pe care instituțiile statului simt nevoia să-l derogheze. Doamnă, dacă am avut decența să nu spun public că sunt chemat luni, nu o să am indecența să vă spun ora. Sunt convins că aceeași lichea de la Parchetul General, care a distribuit informația, vă va da și ora. Să fim liniștiți cu redeschiderile de dosare. Eu cel puțin sunt liniștit. Sunt convins că din miile de retrocedări pe care le-am semnat, când am fost primar general, nu e niciuna care să-mi poată fi imputată”, a declarat Traian Băsescu.