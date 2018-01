Tot mai mulţi tineri se îndreaptă spre meseriile din sistemul informatic

Absolvenţii în domeniul IT&C nu acoperă cererea de pe piaţă

Administrator baze de date, analist, inginer de sistem în informatică, inginer de sistem software, manager de proiect informatic, programator, proiectant de sisteme informatice, programator de sistem informatic. Sunt doar câteva dintre joburile la care visează cei mai mulți copii.

Cu toţii ştiu că sunt locuri de muncă bine plătite, dar pentru care trebuie să se pregătească ani la rând. Și, cel mai important, toate meseriile viitorului necesită cunoștințe de IT&C (tehnologia informaţiei şi calculatoare). Capitol la care sistemul de învăţământ din ţara noastră mai are încă multe de făcut.

Cerere şi ofertă pe piaţa IT

Cu toate că numărul de angajaţi din sectorul IT a crescut semnificativ în ultimii ani, angajatorii se confruntă cu un deficit mare de candidaţi, având în vedere că facultăţile cu profil IT livrează anual câte circa 7.000 de absolvenţi, iar nevoia de pe piaţă este cel puţin dublă. În plus, de multe ori oficialii din companii spun că sunt nevoiţi să refuze proiecte noi pentru că nu au suficient de mulţi oameni pentru a le livra.

În România, nevoia de programatori depăşeste cu mult oferta facultăţilor de profil. Specialiştii spun că, în viitor (ca şi în prezent de altfel), toate joburile vor necesita într-un fel sau altul abilităţi digitale. Să îţi creezi o pagină web, să dezvolţi o aplicaţie pentru echipamente mobile – sunt abilităţi necesare şi utile cam în orice domeniu.

Conform revistei Forbes, România are aproape 67.000 de specialişti în domeniul tehnologiei, reprezentând cel mai mare număr de angajați în domeniul IT din toată Europa. Iar dacă va continua aşa, opinează analiştii, în doi ani țara noastră va putea concura cu Londra. La finalul anului 2016, potrivit celor mai recente informaţii ale INS, numărul mediu de salariaţi din sectorul IT a ajuns la circa 67.600 de persoane, fiind cu peste 5.000 de angajaţi mai mare ca în anul precedent.

Salarii

Domeniul este foarte atractiv, mai ales pentru tineri, din perspectiva salariilor. Un începător poate să câștige chiar și 3.000 de lei luna.

Specialiștii din IT nu-și fac griji pentru ziua de mâine, dacă ajung să lucreze pentru o firmă din acest sector de activitate. În domeniul IT se plătește bine, dar se și cere un efort susținut, multă muncă și inovaț

Criza de personal din domeniul IT a pus presiune şi pe majorările de salarii, astfel că salariul mediu în domeniul IT a ajuns în prezent la aproape 6.000 de lei net pe lună, de 2,7 ori mai mare decât în anul 2008. Spre comparaţie, salariul mediu pe economie este de aproximativ 2.300 de lei net pe lună, de 1,7 ori mai mare ca în 2008.

În afară de salarii, angajații fideli din IT sunt motivați cu bonusuri consistente, câte o excursie de câteva zile în marile capitale ale Europei, pe banii firmei şi recompense în funcție de vechimea în firmă și de rezultatele obținute. Sunt firme care le acordă salariaţilor acces gratuit la fitness şi piscină în cadrul unui complex sportiv exclusivist, discounturi la furnizori de servicii de sport şi wellness, dar şi accesul la o bibliotecă virtuală ce include atât cărti de specialitate din diferite domenii, cât şi cărti de beletristică.

Productivitate şi contribuţie la PIB

Creşterea sectorului IT&C este o constantă a ultimilor ani, iar datele recente reconfirmă po­ziţionarea strategică a Româ­niei în zona tech. Sectorul IT&C nu doar că a avut a doua cea mai mare contribuţie la creşterea PIB din primele nouă luni ale acestui an, dar a depăşit atât agricultura, cât şi con­strucţiile în ceea ce priveşte contribuţia la formarea PIB-ului.

Sectorul, ca­re până în 2010 era tratat de Statistică la pachet cu comerţul, transportul, ho­te­lurile şi restaurantele, a ajuns să însemne, în 2016, 42 mld. lei, în creştere cu 14,2% faţă de 2015. Astfel, IT&C este peste agricultură, care a însemnat, în PIB, 29,5 mld. lei. Ponderea sectorului a crescut până la 5,6% din PIB, faţă de 3,9% din PIB cât mai înseamnă agricultura.

Referitor la rentabilitate, să ne amintim şi de remarca profesorului universitar Nicolae Mărgineanu, care dă ca exemplu de schimb neechivalent: 4 ore de muncă agricolă în schimbul unei ore de muncă industrială. La vremea când el scria despre această problemă (1972), un calculator avea valoarea unui vagon de cereale.

Sectorul IT&C a avut în primele nouă luni ale anului trecut o contribuţie mai mare la PIB decât agricultura (unde lucrează 2 milioane de oameni) şi decât construcţiile (unde există 370.000 de angajaţi).

În 2017, s-au realizat venituri de peste 4 miliarde euro la un personal de peste 90.000 de angajaţi (înregis­traţi cu con­tract de muncă full-time), con­form datelor din studiul ANIS «Software and IT Services in Ro­mania»“, conform datelor comunicate de Vale­rica Dragomir, di­rec­tor executiv, ANIS – Asociaţia Pa­tro­nală a Industriei de Software şi Servicii.

Facilităţi

Deputatul Varujan Pambuccian, fost şef al Comisiei pentru IT&C a Camerei Deputaţilor, a fost cel care a susţinut constant ideea menţinerii scutirii impozitului pe veniturile programatorilor. „La un leu pe care statul nu-l ia impozit câştigă 15 lei, asta-i beneficiul. Eu zic că-i senzaţional de mare într-o industrie care în toată perioada crizei a crescut cu 20% pe an. Despre asta e vorba pe scurt şi în cifre foarte sintetice”, mai spunea Pambuccian.

Programatorii, scutiţi de la plata impozitului pe venit. Scutirea se realizeaza pentru firmele cu venituri de cel puţin 10.000 dolari pentru fiecare angajat ce va fi scutit. Potrivit unui ordin de guvern, publicat recent (2018), posturile pentru care se va acorda scutirea de impozit, respectând şi celelalte condiţii ale actului normativ sunt: Administrator baze de date, Analist, Inginer de sistem in informatica, Inginer de sistem software, Manager de proiect informatic, Programator, Proiectant de sisteme informatice, Programator de sistem informatic.

Perspective

Ţara noastră se află în top 10 la nivel global în ce privește numărul de specialiști IT certificați, iar aproximativ 98% dintre specialiștii de IT vorbesc engleza. Acest lucru recomandă România ca un hot spot pentru dezvoltarea rapidă a sectorului IT în următoarele decenii, potrivit studiului Brainspotting IT Report din 2016.

Industria de IT își accelerează creșterea, având o contribuţie din ce în ce mai importantă la Produsul Intern Brut al României, consideră Constantin Măgdălina, expert, tendințe și tehnologii emergente. Astfel, conform acestuia, valoarea adăugată de sectorul de IT (software și servicii) la economia ţării a ajuns la 3,066 miliarde de euro în 2015, în creștere cu 21% comparativ cu 2014, conform datelor ANIS. Pentru anul curent, valoarea estimată este de 3,616 miliarde euro. „Se estimează că piața internă de software (fără export) va crește cu 6,7%, ajungând la 425 milioane euro în 2016, depășind nivelul de 398 milioane euro din 2015. Pe termen mediu, se așteptă o creștere semnificativă, cu un CAGR de 8,4% în perioada 2016-2020, ceea ce va face ca valoarea pieței să urce la 648 milioane euro în 2020”, a arătat Constantin Măgdălina.