Tort Sacher – opţiunea dulce de Revelion

Nu se poate ca in noaptea dintre ani să lipsescă, din multele feluri de mâncare, un tort special la fel ca noaptea de Revelion. Pentru acest tort aveti nevoie de 60 de minute si nu de foarte multă pricepere.Va rezulta un tort fin, delicios pe care cu siguranţă oaspeţii îl vor ţine minte.

Ingrediente

Blat:

200g ciocolata amaruie,

250g unt moale,

240g zahar,

1 pachetel zahar vanilat,

1 vf. de sare,

6 oua,

140g faina.

Altele:

450g jeleu de afine/gem de caise,

150g marţipan,

2 linguri zahar pudra,

200g ciocolata amaruie,

150g ciocolata alba

Mod de preparare

Ciocolata se rupe bucati si se topeste pe bain-marie. Se lasa sa se raceasca. Untul, 80g zahar, zaharul vanilat si sarea se bat spuma. Ouale se separa. Galbenusurile se adauga unul cate unul in masa de unt. Apoi se adauga ciocolata topita si racita. Albusurile se bat spuma cu restul de zahar – 160g (nu chiar spuma tare). Mai intai se adauga o treime in masa de ciocolata, apoi se cerne faina peste restul de albusuri, se amesteca si se adauga masei de ciocolata. O forma de tort de 26cm se acopera cu hartie de copt. Se pune aluatul si se coace in cuptorul preincalzit circa 50-55 minute. Mare atentie la blat – este foarte fragil. Se lasa sa se raceasca in forma pe un gratar circa ½ ora.

Se dezlipeste blatul de tort de margine cu un cutit ascutit, apoi se scoate din forma si se lasa la racit. Se da jos hartia de copt si se taie in doua. Partea de sus a tortului se pune invers. In mijloc se unge cu jeleu sau cu dulceata de caise, se pune cealalta foaie si se unge tortul cu jeleu in jur.

Marţipanul se framanta cu zaharul pudra si se intinde intre 2 folii (circa 30 cm). Folia de deasupra se ia jos, cu ajutorul celeilalte folii marţipanul se pune pe tort. Se apasa putin marţipanul pe tort si se ia folia jos. Ciocolata se taie grosier si se topeste. Tortul se imbraca in ciocolata.

Se poate orna in funcţie de imaginatia fiecăruia.