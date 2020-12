„Tort” de salata de boeuf-reţetă de la cititori

Ingrediente:

1,5 kg cartofi rosii

un borcan de 800 g de castraveciori murati (de preferabil din cei bunuti pusi de voi)

400 g gogosar rosu murat

un borcan de 400 g mazare

500 carne macra de porc

500 g morcovi

600 g maioneza (de preferabil cea facuta in casa)

pentru decor:

castraveciori murati

albus de ou

gogosar

morocov fiert

Mod de preparare:

Se spala morcovul si cartoful in coaja sub jet de apa rece. Se fierb cartofii si morcovul. separat se fierbe carnea de porc in apa cu sare. Cand s-au fiert se scurge apa si se lasa la racit. Se curata de coaja cartofii si morcovii. Se taie cubulete potrivite cartofii, morcovii, carnita de porc, castraveciorii, gogosarii si se amesteca cu borcanul de mazare. Se adauga un praf de sare (optional si piper) si cu 3/4 din maioneza. Se incorporeaza bine si apoi se aseaza pe platouri. Se „imbraca” in maioneza si se decoreaza dupa preferinta cu albus de ou fiert ,morcov , castraveciori si/sau gogosari murati. Pofta buna!

Reţetă trimisă de: Adda