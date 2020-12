Tort danez cu mere

Trei cuvinte se pot spune despre aceasta reţetă; simplă, delicioasă , uşor de preparat!

Ingrediente:

Mere – 1 kg

Faina – 5 lg

Zahar – 7 lg

Ou – 6 buc

Scortisoara

Unt – 50 g

Praf de copt – 2 pliculete

Frisca lichida – 200 ml

Mod de preparare:

Pasul 1 – curatam si taiem merele felii.

Pasul 2 – luam forma de tort si o ungem cu unt, dupa care o tapetam cu zahar si asezam jumatate din cantitatea de felii de mere.

Pasul 3 – facem compozitia de blat de pandispan astfel: separam galbenusurile de albusuri, batem galbenusurile cu zaharul, pana cand acestea se albesc si zaharul se topeste, dupa care adaugam albusurile batute spuma tare. Faina o amestecam cu scortisoara si praful de copt, dupa care o incorporam in compozitia de oua.

Pasul 4 – turnam jumatate din aceasta compozitie peste primele mere, dupa care asezam si cealalta jumatate din cantitatea de mere feliate, apoi adaugam si cealalta cantitate din compozitia de blat de pandispan.

Pasul 5 – bagam in cuptorul preincalzit si lasam timp de 30-35 de minute, dupa care verificam daca s-a copt.

Pasul 6 – scoatem tortul din cuptor, il rasturnam pe un platou si il lasam sa se raceasca. Dupa ce s-a racit, batem frisca spuma si ornam tortul. Se baga in frigider si se serveste rece.

Pofta buna!