Topul celor mai valoroși fotbaliști sătmăreni

Chiar dacă nu a jucat, Florin Gardoș rămâne pe primul loc

La începutul anului trecut am făcut un top cu cei mai valoroși fotbaliști sătmăreni. În frunte se afla Florin Gardoș, iar sătmăreanul de la Southampton rămâne pe prima poziție chiar dacă a pierdut toate partidele oficiale din ultimele două sezoane, din cauza accidentărilor. Sătmăreanul și-a revenit, a jucat câteva meciuri la echipa a doua, iar acum așteaptă revenirea la seniori.

Facem din nou top al fotbaliștilor sătmăreni, consultând site-ul de specialitate transfermarkt.com. Iar după aproape doi ani, podiumul rămâne neschimbat. A scăzut totuși valoarea totală a jucătorilor din Top 10. Dacă în luna ianuarie a anului 2015, primii 10 fotbaliști sătmăreni valorau 10.450.000 euro, acum cei mai bine cotați sportivi ating 7.975.000 euro. Florin Gardoș are o cotă mai mică cu 1.000.000 euro, Eric Bicfalvi cu 550.000 euro, iar Răzvan Tincu cu 100.000 euro.

În Top 10 nu se mai regăsesc Vasile Curileac, Adrian Sălăgeanu, Cornel Ene și Valter Heil, în schimb au intrat Sergiu Suciu, cel care evoluează într-un eșalon inferior din Italia, portarul Bogdan Miron cu meciuri extraordinare făcute la UTA Bătrâna Doamnă, tânărul fundaș Adrian Ciul și Ciprian Brata, jucător accidentat și care nu are momentan o echipă.

Vă lăsăm cu topul fotbaliștilor sătmăreni și cota lor de piață.

Top 10 sătmăreni (foto de la stânga la dreapta)

1.Florin Gardoș (Southampton) 5.000.000 euro

2.Eric Bicfalvi (Tom Tomsk) 1.250.000 euro

3.Răzvan Tincu (Chiajna) 500.000 euro

4.Bogdan Miron (UTA) 250.000 euro

5.Sergiu Suciu (Pordenone Calcio) 225.000 euro

6.Dumitru Muntean (FC Olimpia) 200.000 euro

7.Ciprian Brata (liber) 150.000 euro

– Adrian Ciul (FC Olimpia) 150.000 euro

9.Robert Villand (FC Olimpia) 125.000 euro

– Daniel Lung (Foresta Suceava) 125.000 euro

Cu câte 100.000 euro apar Vasile Curileac (ACS Poli Timișoara), Vlad Bujor (Foresta Suceava), Cosmin Iuhas (FC Olimpia), Cornel Ene (CFR Cluj), Carlo Erdei (FC Olimpia).

Satu Mare aproape inexistent în Liga 1

De la an la an, județul Satu Mare are tot mai puțini jucători în Liga 1 de fotbal. Dacă în pauza trecută de iarnă scriam de mai mulți sătmăreni, acum nu se mai află Eric Bicfalvi, Vlad Bujor, Ciprian Brata, Daniel Lung, Carlo Erdei (fără vreun meci la Pandurii). Au mai rămas trei sătmăreni și aceștia cu puține prezențe în meciurile oficiale. Cel mai bun este fundașul Răzvan Tincu care a prins până acum 16 meciuri pentru Concordia Chiajna în sezonul 2016-2017 din fotbalul românesc. Cu puține minute prinse îl mai avem pe portarul Vasile Curileac de la ACS Poli Timișoara, dar și pe fundașul Cornel Ene, practic inexistent la CFR Cluj în ultimele sezoane.