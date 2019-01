Tom Cruise va continua seria „Misiune: Imposibilă” cu două filme

Actorul american Tom Cruise va fi din nou agentul secret Ethan Hunt în seria „Misiune: Imposibilă”, pentru încă două filme care vor fi lansate până în 2022, când vedeta ar urma să împlinească vârsta de 60 de ani, arată platforma Variety.

„Misiune: Imposibilă/ Mission: Impossible” 7 şi 8 vor fi realizate ca două părţi ale unei singure poveşti şi vor fi lansate în 2021 şi 2022.

Christopher McQuarrie, care a realizat şi „Misiune: Imposibilă. Declinul/ Mission Impossible: Fallout” (2018), va fi regizorul noilor pelicule.

După succesul filmului lansat în 2018, franciza va continua să urmărească aventurile agentului jucat de Cruise încă din 1996.

Cel mai recent film din serie, al şaselea, a adunat peste 790 de milioane de dolari în toată lumea.

Tom Cruise s-a născut în 1962 şi şi-a început cariera în cinema la 19 ani, când a jucat în „Endless Love”, lansat în 1981. A ajuns cunoscut pentru rolurile interpretate în filme ca „Afaceri riscante/ Risky Business” (1983), „Rain Man” (1988), dar şi pentru prestaţii din pelicule devenite clasice ca „Născut pe patru iulie/ Born on the Fourth of July” (1989), pentru care a primit Globul de Aur şi prima nominalizare la Oscar. A primit trei Globuri de Aur din şapte nominalizări de-a lungul timpului.