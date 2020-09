Tocaniţă de pui cu mămăligă

Va prezentam in randurile ce urmeaza reteta de tocanita de pui ce a fost realizata de echipa „Informatia Zilei” cu ocazia participarii la Festivalul Mamaligii de la Turt.

Bunataturile preparate de noi cu mult drag si voie buna s-au bucurat de un real succes in randul tututor celor care au ales sa treaca pe la masa noastra si sa ne guste meniul. Pentru acest concurs gastronomic am ales pentru felul I, o ciorba taraneasca cu carne de porc si pentru felul II, o reteta clasica de tocanita de pui cu smantana cu mamaliguta, specifica bucatariei satmarene,usor de preparat si extrem de gustoasa. Va invitam sa o incercati si dumneavoastra.

Ingrediente:

Aveti nevoie de 1 kg de piept de pui si pulpe dezosate, 3 cepe mari, 3 ardei rosii, preferabil ardei Kapia, 5-6 catei de usturoi, ulei, sare, piper, smantana lichida, 1 ou si 2 linguri de faina.

Mod de preparare: Ceapa si ardeiul se taie marunt si se pune la calit in ulei (nu foarte mult) p]na se inmoaie putin. Intre timp, spalati carnea foarte bine, dupa care o taiati in cubulete. Adaugati carnea la amestecul de ceapa si ardei, amestecati si turnati apa calda cat sa acopere cu un deget compozitia. Cand a inceput sa fiarba, adaugati sare, piper si ursturoiul pisat dupa gust si lasati sa fiarba circa 30-40 de minute. Amestecati din cand in cand. Dupa ce a fiert carnea, puteti sa faceti un sos din faina, ou si smantana(de consistenta celui pentru clatite) pe care il adaugati tocanitei. Pentru acest preparat este bine sa alegeti o smantana cu o concentratie mai mare de grasime si care sa fie mai lichida. Lasati totul sa fiarba inca 10 minute. Gustati tocanita si mai potriviti de sare, daca este nevoie.

Drept garnitura, puteti sa optati pentru o mamaliguta sau galuste din ou si faina.

Pofta buna!