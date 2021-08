Toate tezele de doctorat eliberate în ultimii 31 de ani vor fi verificate

Se solicită universităţilor care, din 1990 şi până în prezent, au eliberat titluri de doctor să verifice tezele care au stat la baza acordării acestora. Ministrul Cîmpeanu anunţă că ministerul va acorda bani pentru această operaţiune. Cîmpeanu cere elaborarea unei strategii de prevenire şi combatere a plagiatului.

„Punctul de vedere al Ministerului Educaţiei este următorul: nu va fi modificat nimic din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare CNATDCU nimic din metodologiile CNATDCU, am luat act de opiniile exprimate şi ţinem cont de ele, acesta fiind, de altfel şi rolul unui proces de consultare. Atâta vreme cât sunt ministru al Educaţiei nu voi accepta alte solicitări de modificare”, a declarat Sorin Câmpeanu, marţi după-amiază, într-o conferinţă se presă. Ministrul a adăugat că insistă ca cei care nu au fost de acord cu modificări „să poată să elimine întârzierile” de care se plâng sute de candidaţi la titlul de doctor. El susţine că îşi doreşte ca solicitarea pe care a adresat-o CNATDCU în luna februarie a acestui an, cu privire la realizarea unei strategii de prevenire şi combatere a plagiatului va fi „onorată cât se poate de curând, în aşa fel încât în această toamnă, să putem avea această strategie de prevenire şi combatere a unui fenomen extrem de grav, care afectează foarte mult imaginea sistemului românesc de educaţie”. Conform ministrului, începând cu anul 1990 au fost eliberate la nivel naţional 77.111 titluri de doctor, peste jumătate dintre acestea fiind eliberate de marile universităţi din Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Politehnica. Peste 2000 de titluri sunt eliberate de către Academia Română. „Solicit universităţilor în care s-au susţinut toate aceste teze de doctorat ca într-un termen rezonabil, un an spre exemplu, să realizeze o analiză a tuturor tezelor de doctorat susţinute în aceste universităţi. Fiecare să-şi analizeze propriile teze, să-şi asume răspunderea şi să declare sub semnătură că au fost analizate şi că sunt sau nu sunt situaţii neconforme rezultate în urma acestei analize.

În acest sens, Ministerul Educaţiei va acorda şi o finanţare pentru acest proces de analiză a tuturor lucrărilor de doctorat susţinute în fiecare din universităţi. Este nevoie de un efort comun pentru a clarifica aceste acuze care planează de mult timp asupra sistemului de educaţie şi mă refer aici la învăţământul superior, nivel doctoral”, a adăugat Sorin Cîmpeanu. El a adăugat că, pentru analiza fiecărei teze, va fi acordată „o sumă rezonabilă”, el dând ca exemplu 50-60 de euro, dintr-un fond pentru situaţii speciale al Ministerului Educaţiei.

Vineri a expirat termenul de consultare publică pentru propunerea de modificare a regulamentului şi metodologiilor CNATCDU propuse de ministrul Educaţiei.