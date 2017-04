Toader crede că mai are sprijinul coaliției, al liderilor PSD și ALDE și al premierului

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat luni seară că, din punctul său de vedere, beneficiază în continuare de sprijinul parlamentarilor coaliției de guvernare, chiar și după raportul prezentat cu privire la procurorul general al României și procurorul șef al DNA.



„Nu, nu știu dacă îl am sau nu îl am, cred că da. Eu cred că îl am și al parlamentarilor, și al liderilor celor două partide, și al premierului. Sigur, în condițiile în care nu voi mai avea acest sprijin, voi respecta decizia care va fi luată”, a spus Toader la RTV, citat de Agerpres.

Acesta a răspuns unei întrebări referitoare la tensiunile provocate de deciziile de a nu cere revocarea șefilor Parchetului General și DNA și de a nu impune un prag pentru abuzul în serviciu.

Întrebat pe cine reprezintă în Guvernul Grindeanu, ministrul a spus că reprezintă cetățeanul.

„Reprezint cetățeanul și apăr statul de drept și apăr drepturile și interesele cetățenilor, drepturile lor fundamentale. Vă asigur că am programul pe masă de guvernare al PSD-ului. (…) Eu bifez toate elementele programului de guvernare de la Justiție, bună parte dintre ele le-am început, unele le-am și realizat și vă asigur că, dacă voi avea timpul necesar, le voi realiza absolut pe toate. Reprezint pe cei care m-au mandatat, care au avut încredere în mine și care mi-au încredințat acest portofoliu foarte sensibil (…). Nu am zis cei doi lideri, am zis alianța, nu liderii, nu sunt numai dânșii, alianța. (…) Din punctul meu de vedere, scrie acolo: modificarea Codului Penal în acord cu deciziile CCR. Asta am făcut, nici mai mult, nici mai puțin. E obiectiv din programul de guvernare, l-am îndeplinit, l-am bifat. Pe cine reprezint? Păi, reprezint un obiectiv din programul acela. (…) Eu, în opinia mea, îmi fac datoria mea onest, corect, în limitele legii, Constituției, și pun în aplicare programul de guvernare pe capitolul referitor la justiție”, a răspuns Tudorel Toader.