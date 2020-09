Tinerii care şi-au întrerupt studiile se pot înscrie în Programul „A doua şansă“

Cu mai mult timp în urmă, am publicat articolul intitulat ”Oferta de şcolarizare pentru învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă din judeţ”. Zeci de persoane din judeţ şi din ţară ne-au solicitat informaţii cu privire la completarea studiilor gimnaziale, respectiv liceale. Întrucât chestiunea este de mare interes, am solicitat Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Satu Mare să ne prezinte condiţiile actuale de continuare a studiilor pentru persoanele care le-au întrerupt din varii motive.

Informaţii referitoare la unităţile de învăţământ care au în oferta de şcolarizare cursuri cu frecvenţă redusă, seral sau prin programul “A doua şansă” pot fi obţinute de la compartimentul reţea şcolară din cadrul inspectoratului şcolar judeţean, iar informaţii referitoare la procedurile de înscriere pot fi obţinute de la unităţile de învăţământ (ei trebuie oricum să meargă şi la şcoala pe care au urmat-o, pentru a-şi ridica foaia matricolă).

Şcolile din judeţ care organizează Programul “A doua şansă”

Pentru persoanele interesate de continuarea studiilor, oferta de şcolarizare din judeţul Satu Mare ne-a fost comunicată de inspectoarea Adriana Dîngă, de la ISJ Satu Mare.

Ciclul primar

Pentru ciclul primar frecvenţă redusă, organizează cursuri următoarele unităţi de învăţământ: Şcoala Gimnazială Pişcolt; Şcoala Gimnazială Vasile Lucaciu Satu Mare.

Ciclul primar “A doua şansă” se organizează la Şcoala Gimnazială nr. 1 Carei; Şcoala Gimnazială Craidorolţ; Şcoala Gimnazială Petofi Sandor Livada; Şcoala Gimnazială Turulung.

Ciclul gimnazial

Ciclul gimnazial frecvenţă redusă se organizează la: Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul Moftinu Mic; Şcoala Gimnazială Craidorolţ; Şcoala Gimnazială Petofi Sandor Livada; Liceul Tehnologic Petru Cupcea Supuru de Jos; Şcoala Gimnazială Pişcolt; Şcoala Gimnazială Vasile Lucaciu Satu Mare.

“A doua şansă”

Ciclul gimnazial “A doua şansă” este organizat la: Liceul Tehnologic Ioniţă G. Andron Negreşti Oaş.

Liceu frecvenţă redusă

Liceul frecvenţă redusă, clasele IX-XIII,, poate fi urmat la: Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi Satu Mare; Liceul Tehnologic Elisa Zamfirescu Satu Mare; Liceul Tehnologic Ioniţă G. Andron Negreşti Oaş.

Liceu seral

Liceul seral, clasele IX-XIII, poate fi urmat la: Liceul Tehnologic Simion Bărnuţiu Carei.

Liceul seral, clasele XI-XIII, la Colegiul Economic Gheorghe Dragoş Satu Mare; Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu Satu Mare; Liceul Tehnologic Unio-Traian Vuia Satu Mare; Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi Satu Mare; Liceul Tehnologic Elisa Zamfirescu Satu Mare; Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei; Liceul Tehnologic Ioniţă G. Andron Negreşti Oaş; Liceul Tehnologic George Bariţiu Livada; Liceul Tehnologic Ardud; Liceul Tehnologic Petru Cupcea Supuru de Jos.

Detalii şi condiţii de înscriere în Programul A doua şansă

Programul A doua şansă se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar şi gimnazial. Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării şi finalizării învăţământului obligatoriu fără a fi nevoite să-şi întrerupă eventualele activităţi profesionale sau familiale în care sunt angrenate.

Programul este structurat pe două niveluri: A doua şansă – învăţământ primar şi A doua şansă – învăţământ secundar inferior – acesta din urmă având şi o componentă de pregătire profesională.

Nu există limită superioară de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în acest program. Condiţia este ca aceştia să fi depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei şi care se află în următoarele situaţii:

Pentru programul A doua şansă – învăţământ primar: nu au participat deloc la educaţia formală – şcolară; au fost înscrişi, dar au abandonat învăţământul primar – indiferent de momentul şi motivele abandonului; nu au absolvit, până la vârsta de 14 ani, învăţământul primar.

Pentru programul A doua şansă – învăţământ secundar inferior: au absolvit învăţământul primar obligatoriu (inclusiv în sistemul A doua şansă) dar nu şi-au continuat educaţia mai departe sau au absolvit o parte din clasele corespunzătoare învăţământului gimnazial (V, VI sau VII), dar au abandonat şcoala pe parcursul acestui ciclu de învăţământ – indiferent de momentul şi motivele abandonului.

Programul A doua şansă este un program flexibil, astfel încât să motiveze cursanţii şi să-i ajute să-l finalizeze, să ofere mai multă autonomie şcolilor în ceea ce priveşte implementarea lui, dar şi sprijinul necesar tuturor celor implicaţi, prin programe de formare a personalului didactic şi materiale educaţionale pentru cursanţi şi pentru cadrele didactice. Prin intermediul programului s-au introdus elemente inovatoare în procesul educaţional, cum ar fi: curriculumul modular şi sistemul de credite pentru educaţia de bază, evaluarea, certificarea şi recunoaşterea competenţelor dobândite anterior de cursanţi, asigurarea unui program de pregătire individualizat.

Înscrierea în program

Înscrierea în programul A doua şansă se poate realiza, în fiecare an, în două sesiuni: octombrie şi februarie. Elevii înscrişi în program pot avea niveluri şi aşteptări foarte diferite. Noul program asigură o ofertă transparentă de module pe care elevii le pot urma pentru a-şi forma competenţe, ca urmare a participării la activităţi de învăţare prin cooperare, în contexte reale şi cu sarcini şi teme care răspund intereselor şi nevoilor acestora.

Învăţarea va avea loc în grupuri mici (8-15 elevi în fiecare clasă). Cursurile se pot desfăşura după mai multe variante de orar (în timpul săptămânii după-amiaza sau seara, sâmbăta sau în timpul vacanţelor şcolare etc.) în funcţie de posibilităţile cursanţilor şi ale cadrelor didactice. Sunt planificate ore pentru consultaţii individuale la dispoziţia elevilor.

Programul are o durată flexibilă. Durata medie de şcolarizare (de 2 ani pentru învăţământul primar, respectiv de 4 ani pentru învăţământul secundar inferior) se poate micşora pentru fiecare elev în parte, în funcţie de competenţele dovedite, atât în domeniul educaţiei de bază, cât şi în domeniul pregătirii profesionale.

Absolvenţii au dreptul la continuarea studiilor, conform prevederilor legii, astfel: Absolvenţii Programului A doua şansă – învăţământ primar pot urma studiile în învăţământul gimnazial; Absolvenţii Programului A doua şansă – învăţământ secundar inferior pot urma studiile în învăţământul secundar superior (ciclul superior al liceului) sau pot parcurge stagiile de pregătire practică, în urma cărora au posibilitatea de a obţine şi un Certificat de calificare profesională nivel 3.

Pentru tinerii din program certificatul de absolvire nu va reprezenta doar un succes personal, ci şansa unei alte zile de mâine.