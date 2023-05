Tina Turner a încetat din viaţă la 83 de ani

Cântăreaţa Tina Turner, o legendă a muzicii rock and roll, a murit miercuri, 24.05.2023, la vârsta de 83 de ani, în Elveţia, a confirmat un purtător de cuvânt al artistei, potrivit Sky News.

Una dintre cele mai populare staruri pop din toate timpurile, Tina Turner a renunţat la concerte în 2009, însă a avut câteva apariţii publice, inclusiv la premiera de pe Broadway a spectacolului despre viaţa ei. Anul acesta, HBO a lansat documentarul „Tina”, la care a contribuit şi artista.

Cântăreaţa, pe numele real Anna Mae Bullock, s-a născut la 26 noiembrie 1939, în Nutbush, statul american Tennessee. Şi-a început cariera la vârsta de 18 ani, alături de Ike Turner, scrie News.ro. În decurs de doi ani, a câştigat notorietate graţie vocii impresionante şi a apariţiei scenice, iar cei doi au lansat piese ca „A Fool In Love”, „River Deep, Mountain High” şi „Nutbush City Limits”.

Tina s-a căsătorit cu Ike Turner în 1962, iar relaţia lor turbulentă a ajuns la final în anii 1970.

În 2021, ea a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame pentru a doua oară. Printre cele mai cunoscute single-uri ale ei se numără „What’s Love Got To Do With It”, „The Best”, „Steamy Windows” şi „Goldeneye”, piesă înregistrată pentru filmul omonim din seria „James Bond”.