Tîlvăr: Rachetele de luptă ruseşti vizează şi obiective aflate foarte aproape de România

Rachetele lansate de navele de luptă ruseşti lovesc oraşe şi elemente de infrastructură civilă în Ucraina şi vizează şi obiective aflate foarte aproape de România, a spus ministrul Apărării, Angel Tîlvăr la ceremonia dedicată împlinirii a 50 de ani de la înfiinţarea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer (RSA) „General Nicolae Dăscălescu”.

La ceremonie a fost prezent şi şeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu. Cu acest prilej, în semn de apreciere pentru serviciile militare importante aduse României, Drapelul de Luptă al marii unităţi a fost decorat, prin decret prezidenţial, cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Ofiţer cu însemn de pace, pentru militari.

În discursul său, ministrul apărării naţionale

şi-a exprimat aprecierea pentru profesionalismul cu care rachetiştii Brigăzii 1 RSA îşi fac datoria şi pentru liniştea pe care, alături de ceilalţi militari, o asigură românilor în contextul uneia dintre cele mai complicate situaţii geopolitice din Europa, de după cel de-Al Doilea Război Mondial – războiul declanşat de Federaţia Rusă în Ucraina.

„Acest război a transformat o parte a Mării Negre într-o zonă de conflict. Rachetele lansate de navele de luptă ruseşti lovesc oraşe şi elemente de infrastructură civilă în Ucraina, ucigând oameni nevinovaţi şi punând în pericol milioane de cetăţeni ucraineni. Am văzut recent că aceste lovituri vizează şi obiective aflate foarte aproape de România, iar dumneavoastră, ca rachetişti antiaerieni, înţelegeţi foarte bine natura acestor riscuri”, a spus ministrul apărării naţionale, apreciind, totodată, că „ţara noastră este parte a celei mai puternice alianţe politico-militare din lume, iar acest statut ne oferă cele mai importante garanţii de securitate din întreaga noastră istorie. Dar experienţa dramatică a Ucrainei ne arată şi că apărarea începe de acasă”.

Potrivit unui comunicat de presă al MApN, ministrul Tîlvăr s-a referit la programele de modernizare care se derulează în domeniul apărării antiaeriene, precum şi la cele aflate în pregătire.

„În acest an, am finalizat prima etapă a dotării Forţelor Aeriene Române cu sisteme de rachete sol-aer cu bătaie Patriot. Cele patru sisteme care au intrat deja în dotarea Regimentului 74 Patriot aduc României un plus important de securitate a spaţiului aerian. Sunt şi alte programe importante în acest domeniu pe care le avem în pregătire, cum ar fi programul SHORAD-VSHORAD, dar şi alte investiţii în tehnică şi tehnologie de ultimă generaţie. Acestea vor asigura României nivelul de apărare pe care îl merită şi de care are atâta nevoie, mai ales în actualul context de securitate”, a declarat Angel Tîlvăr.